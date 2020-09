L’information est contenue dans des communiqués, tracts en circulation sur la toile et des affiches dans les cafés , restaurants, centres culturel... fréquentés par les camerounais dans les capitales de plusieurs pays occidentaux.

Malgré les mises en garde du gouvernement camerounais, notamment du ministre Paul Atanga Nji de l’Administration Territoriale (MINAT),du ministre de la communication Réné Emmanuel Sadi, en passant par les interdictions de manifestation du MRC dans plusieurs régions du Cameroun, les partisans et sympathisants de l’opposant Maurice Kamto sont prêts à répondre à son mot d’ordre de manifestation pacifique et non violente. Ce samedi 19 septembre 2020 s'annonce chaud dans les différentes capitales des pays occidentaux. Regards...

Que ce soit à Paris, Bruxelles, Londres, Montréal, les Camerounais vont descendre dans la rue pour manifester leur "ras-le-bol" vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé.

Après Calibri Calibro en France il y a quelques jours et encore récemment, c’est la diaspora camerounaise combattante de Grande Bretagne, sous la houlette de l’activiste anti-Biya Emmanuel Kemta alias “Caporal grillé” qui est entrée en action mercredi en mobilisant du monde au numéro 84 Holland Park, Kensington, London W11 3SB, qui abrite l'ambassade du Cameroun à Londres "pour avertir le régime de Biya contre toute violence contre les manifestants qui vont déferler dans les rues camerounaises le 22 septembre à l’appel de Maurice Kamto" tel que nous pouvons lire sur les tracts qui ont accompagné cette activité.

Toujours dans la même mouvance, la nommée “Général” Sandy Boston et l'Amazone Yetna ont pû s'enchaîner hier 17 septembre 2020 sur la grille de l'entrée principale de l'ambassade du Cameroun à Paris située au numéro 73 de la Rue d'Auteuil, ceci en prélude aux manifestations du 22 septembre 2020 ayant pour but d’exiger la démission du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya.

Et comme si cela ne suffisait pas, l'Amazone Savannah de Paris a également prévue après la manif du 19 à Paris, une veillée spéciale le 21 septembre afin de mieux galvaniser le peuple pour la date fatidique du 22 septembre.

Quid la rue des capitales occidentales

Bruxelles

A Bruxelles, les organisateurs de ladite manifestation invitent les Camerounais et amis du Cameroun de 13 à 17h devant l'ambassade du Cameroun située au numéro 131 de l' Avenue Brugmann à 1190 Forest. Ils exigent "le départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir"

Le communiqué de Bruxelles non signé, indique qu’à cet effet, des tee-shirts de couleur noire seront disponibles pour les participants au prix de 10€.

Par ailleurs, plusieurs activistes, notamment ceux et celles du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la diaspora) ont donné le ton à travers des vidéos largement partagées sur la toile en anglais et en français. Une manière d'intéresser tous le peuple, le Cameroun étant un pays bilingue arguent-ils

Londres

A Londres, le communiqué de la Brigade Antisardinards UK (BAS UK) en dit long"Tous les Camerounais et amis du Cameroun vivant au Royaume Uni sont conviés à une Manifestation Pacifique ce Samedi 19 Septembre 2020 de 13 à 17h devant le haut-commissariat du Royaume-Uni à Londres afin d’exiger la démission immédiate de Mr Paul Biya du pouvoir".

L'avant goût de cette manifestation a été faite le 16 septembre dernier à l'ambassade du CAMEROUN à Londres par la BAS UK. Le “Combattant Kemta”, le célèbre chasseur de Paul Biya à l’Hôtel Intercontinental de Genève, et les “Amazones” de la Résistance qui l’accompagnaient ont procédé aux "funérailles symboliques" disent-ils du président camerounais, Paul Biya, en fabriquant pour les besoins, un cercueil couvert aux couleurs du drapeau du Cameroun, et sur lequel était posé une effigie de Paul Biya.

Paris

A Paris, le samedi 19 septembre 2020, le rassemblement est prévu dès 11h à Bastille. Le cortège se dirigera vers la Place de la République dès 14 h annonce le MRC.

Toujours dans la même foulée, le “Général Wanto”, le célèbre président du Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD), et les célèbres “Amazones” sans oublier la BAS (Brigade Antisardinard) invitent également les Camerounais à ne pas rater cette occasion historique.

Il parle d'un rassemblement au Trocadéro dès 12h pour interpeler une ultime fois la communauté internationale sur les dérives dictatoriales du régime oligarchique qui, depuis 40 ans, pille notre pays et le gère comme on le ferait d'une épicerie familiale.

Berlin

Un grand rassemblement des Camerounais et amis du Cameroun est prévue devant les locaux abritant les services de l'ambassade du Cameroun à Berlin sis à Ulmenallee 32, 14050 Berlin. Bien que le renfort de la police allemande se soit déjà fait ressentir depuis quelques jours, ceci n'a pas empêché à Djimeli Djiff alias l'ambassadeur de donner le ton dans la journée d'hier (17 septembre 2020, Ndlr) avec une manifestation improvisée dans le but de sensibiliser les compatriotes de l'Allemagne pour la grande manifestation du 19 et celle du 22 au Cameroun, confie l'un de ses proches à camer.be.

Montréal- Canada

A l'initiative de toutes les organisations de la communauté camerounaise du Canada et tous les Canadiens d’origine camerounaise, réunis au sein de la Cameroon Coalition for Change Canada (CCC Canada), il est annoncé une grande marche à Montréal le 19 septembre 2020 de 12h à 17h, du Metro Snowdon au Parc Kent.

ces compatriotes du Canada rêvent d’un pays "libre et pacifié pour un développement harmonieux dans l’intérêt de ses valeureux fils et filles" Dans leur communiqué rendu public le 17 septembre 2020, ils affirment que le moment est venu de répondre à l’appel du destin, de contribuer à la libération de notre pays.

Rendez-vous est don donné au niveau de la diaspora pour le 19 septembre 2020. A suivre