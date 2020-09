CAMEROUN :: Affaire fuite des épreuves bac 2020 : Le film de la libération de Kevin et son camarade :: CAMEROON

Main levée d´office de la détention provisoire a été ordonné. Ces deux élèves comparaîtront libres les autres accusés attendront encore.

Scène de liesse ce 9 septembre en face de la prison centrale de Kondengui. Il est un peu plus de 17h lorsque Kevin et son camarade Christian franchissent le portail principal de la prison centrale de Kondengui, où ils ont été détenus pendant une semaine. Ces deux jeunes sortent avec leurs deux avocats que sont : Me Emmanuel Simh et Me Pierre Robert Fodjou. Avec leurs effets personnels en main, ils se dirigent en face où plusieurs membres de la famille sont regroupés depuis midi. La joie est rythmée par des selfies et les accolades. Les deux élèves impliqués dans l ´affaire des fuites des épreuves au baccalauréat 2020, sont désormais libres.

Une issue heureuse, après quelques jours de détention provisoire à la prison centrale de Kondengui. Les associations de défense des droits de l’homme, les hommes politiques, les stars du football et de la musique n’ont pas caché leur joie sur les réseaux sociaux suite à cette libération. Main levée d ´office de la détention provisoire, a été ordonné par le juge d ´instruction et transmis au parquet pour exécution, les deux élèves comparaîtront libres.

Ce n ´est pas le cas pour les deux autres accusés impliqués dans cette affaire. Romaric Nouthe, professeur au Cetic de Mankwa par Melong, Ledoux Wilson Brandoon Kamga, étudiant en 5e année à L ´école nationale polytechnique de Douala retourneront en prison. Une décision du juge d´instruction du tribunal de première instance du Mfoundi, qui a statué sur la demande de liberté provisoire formulée par les conseils.

Pour rappel dans cette affaire de fuite des épreuves au baccalauréat 2020, la notification des faits reprochés aux uns et aux autres, reste attendue. Mais déjà, l ´information sur les faits a été bouclée mardi 8 septembre 2020, ceci après plusieurs heures d ´audition des prévenus au cabinet du juge.