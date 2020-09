CAMEROUN :: Décès cette nuit à Washington DC aux États Unis du professeur Aletum Michael Tabuwe :: CAMEROON

Il était professeur émérite de sociologie à l’université de Yaoundé 2. Âgé de 86 ans, il a été admis dans un hôpital privé de la capitale américaine il y a quelques jours.

Selon l’un de ses fils, joint au téléphone cette nuit, l'éminent professeur est décédé des suites d’une négligence médicale.

Le fils du défunt, éploré, déclare que seuls les cas de Covid 19 préoccupent l’administration médicale aux États Unis en ce moment. Les médecins sont moins portés vers d’autres cas de malades, fussent ils préoccupants. C’est des suites de cette « discrimination clinique » que le professeur de sociologie a rendu l’âme entre les mains de sa famille insoutenable.

Le département de science politique de l’université de Yaoundé 2, la faculté des sciences juridiques et politiques, l’université de Yaoundé 2, l’université africaine perdent en lui l’un des ancêtres de l'enseignement des sciences sociales et politiques.

Il fut pendant près de quatre décennies, le père de tous les enseignants en poste actuellement à Yaoundé 2 et dans les administrations camerounaises et africaines. Son fascicule « Sociologie rurale » était le document de chevet de tous les apprenants et chercheurs de sa discipline.

L’université de Yaoundé 2, sous la magistrature d’influence du sémillant professeur Adolphe Minkoa She rendra un hommage de mérite à cet enseignant émérite.