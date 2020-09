CAMEROUN :: Gouvernance : La location par le gouvernement d’un avion d’Ethiopian Airlines provoque la polémique :: CAMEROON

Le montant de 120 millions FCFA annoncé par certains pour cinq jours de location de l’aéronef est jugé exorbitant. Des observateurs estiment que cette situation n’honore pas le Cameroun. L’avion est actuellement en attente à l’aéroport de Maroua. Depuis le 3 septembre 2020, sept ministres séjournent dans la région de l’Extrême-Nord.

La délégation conduite par Paul Atanga Nji de l’Administration Territoriale, comprend Célestine Ketcha Courtes de l’Habitat et du Développement Urbain, Emmanuel Nganou Djoumessi, des Travaux Publics, Alamine Ousmane Mey, de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Gabriel Mbairobe de l’Agriculture et du Développement Rural, Georges Elanga Obam de la Décentralisation et du Développement Local et Dr Taïga de l’Élevage, des Pêches, et des Industries Animales.