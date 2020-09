CAMEROUN :: Miss Orangina se digitalise :: CAMEROON

La pandémie de la Covid19 a imposé la modification de plusieurs paramètres de ce célèbre concours de beauté lui imposant de mettre un accent sur le numérique.

Démarré le 05 septembre, l'édition 2020 du concours devrait se terminer le 19 décembre de la même année. Une année marquée par la pandémie du Covid19, ce qui a poussé les organisateurs a revoir plusieurs paramètres dans le déroulé des sélections pour ce concours.

C'est pour expliquer les nouveaux contours et les particularités de l'édition de cette année que les organisateurs de ce concours de beauté étaient face à la presse ce samedi matin à Douala accompagnés par Kevine Anoko la lauréate de l'édition précédente.

Il en ressort de leur échange avec les hommes et femmes de médias de la capitale économique que le concours est ouvert aux jeunes camerounaises âgées de 18 à 26 ans. Les sélections qui se dérouleront du 05 septembre au 10 octobre 2020 se feront essentiellement via le digital. Ainsi, toutes les jeunes filles camerounaises désireuses de faire partie de l'aventure de cette année devront envoyer des vidéos de 2 minutes d'elles en train de défiler sur la page Facebook Orangina Cameroun ou sur le site www.missorangina.cm. Un jury qui sera mis sur pied par l'organisation s'occupera de faire la sélection de celles qui seront qualifiées pour les tours suivants.

Yves Djoko le responsable de la marque Orangina à la société anonyme des brasseries du Cameroun justifie la tenue de cette édition dans un contexte particulier en ces mots « La SABC a tenu à organiser cette édition malgré toutes les intempéries, parce que réaliser les rêves de nos jeunes filles nous tient à cœur ».

Présente lors de cette conférence de presse, kevine Anoko la Miss de l'année dernière a tenu a partager son expérience en tant que Miss Orangina. C'est ainsi qu'elle dira à ce propos « Miss Orangina est une aventure unique et exceptionnelle. En tant que Miss Orangina,J’ai gagné en maturité, j’ai beaucoup appris des autres et j’ai aussi gagné en contact. J’ai élargi mon carnet d’adresses. » .

La conférence de presse de samedi matin a aussi permis a la Miss 2019 de mettre en pratique l'une de ses promesses de Miss, elle a donc permis à deux associations de recevoir deux chèques de 500000f .

Kevine Anoko, 19 ans, en a encore pour quelques mois avec la couronne. Elue Miss Orangina l’année passée, l’étudiante en troisième année journalisme ne regrette pas d’avoir participé à ce concours de beauté organisé par la marque Orangina de la Société anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC). Une belle aventure qui lui aura permis, non seulement d’empocher la somme d’1,5 million FCFA, mais également de vivre des moments magiques.

L’ambassadrice a profité de sa couronne pour accompagner deux jeunes entrepreneures dans la réalisation de leurs projets. Chacune s’en tire avec la somme de 500 000 FCFA.

Que de beaux souvenirs ! « Miss Orangina est une aventure unique et exceptionnelle. J’ai gagné en maturité, j’ai beaucoup appris des autres et j’ai aussi gagné en contact. J’ai élargi mon carnet d’adresses. » Voyages, shooting, représentation, etc. Kévine Anoko garde un arrière-goût original au moment où elle s’apprête à céder la couronne à une autre reine de beauté. A la future Miss Orangina, Kévine prescrit humilité, courage et détermination. «C’est l’humilité qui conduit à la gloire», fredonne-t-elle.

La compétition est ouverte aux Camerounaises célibataires âgées entre 18 et 26 ans. Elle se tient du 5 septembre au 19 décembre 2020. Un accent majeur est mis sur le digital. Au cours de la conférence de presse marquant le lancement de l’édition 2020 donnée samedi 5 septembre 2020 à Douala, Yves Djoko, responsable de la marque Orangina dévoile les innovations en cours. Il explique que pour y prendre part, les candidates réunissant les conditions peuvent s’inscrire gratuitement et sans limitation de nombre en envoyant leurs vidéos dans lesquelles elles se présentent, parlent de leurs ambitions. Elles doivent aussi montrer leurs démarches de miss sur les plateformes digitales dédiées. « La SABC a tenu à organiser cette édition malgré toutes les intempéries, parce que réaliser les rêves de nos jeunes filles nous tient à cœur », se félicite le patron de la marque.