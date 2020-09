CAMEROUN :: Le médiateur universel et président de la COMICODI sollicite Me Fousse pour la cause de Laure Kamdem :: CAMEROON

Maître Dominique Fousse, Avocat au Barreau du Cameroun, Universal Lawyers and Human Rights Defense

Douala le 04 Septembre 2020

Objet : Félicitations pour votre constitution pour la cause de la regrettée Lydienne Taba, et demande d’action similaire pour la cause de Gainyim Kamdem Josiane Laure

Cher Maître,

C’est avec une profonde émotion, que j’ai pris connaissance de votre engagement à travers le collectif « Universal Lawyers and Human Rights Defense, pour porter la cause de la regrettée compatriote Lydienne Taba, devant les tribunaux de la République. Mes félicitations sont infinies et sincères. Je vous prie en conséquence de trouver ici mes encouragements.

Je me permets cependant, de solliciter votre intime permission, à l’effet de vous référer également le cas d’une autre compatriote, citée en objet, aujourd’hui complètement estropiée, condamnée sur un fauteuil roulant et pratiquement mourante. En effet cette jeune dame employée par une des plus puissantes entreprises du pays, a été victime d’un grave accident de travail et abandonnée à son sort. Tous nos efforts pour mobiliser l’opinion, pour interpeller qui de droit et partout où de besoin, sont restés vain, mais nous continuons le combat.

Je me réfère à vous, parce qu’aucune organisation dite de défense des droits de l’homme, et presqu’aucun grand média, n’a voulu se porter à son secours et épouser sa cause, sans doute craintif de la puissance de l’employeur mis en cause et soucieux de préserver les immenses redevances publicitaires qu’elle procure.

Je veux ainsi croire, au regard de votre engagement salutaire pour Lydienne, que vous aurez une attention d’une égale préoccupation et compassion pour Laure. Un dossier complet est annexé.

Dans l’attente, Je vous prie d’accepter mes salutations fraternelles ainsi que mes remerciements anticipées./.

SHANDA TONME