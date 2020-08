CAMEROUN :: AFRIBOBO : des formations professionnelles pour la réussite du #Backtoschool# :: CAMEROON

La plateforme leader dans le segment des petites annonces au Cameroun, donne désormais l’opportunité à ses utilisateurs de se former afin d’obtenir des diplômes et des certifications.

L’équipe Afribobo l’avait annoncé lors du lancement officiel de la plateforme au Cameroun il y a quelques mois seulement. « Nous voulons offrir un service qui propose de nombreuses opportunités aux utilisateurs de notre plateforme » avait-elle déclaré dans ce communiqué de presse qui précisait en grand renfort d’arguments que la formation serait au cœur des multiples offres disponibles sur le site. C’est désormais officiel et ce, depuis de nombreux mois. Les utilisateurs de la plateforme peuvent en plus des produits de grande consommation déjà disponibles, retrouver des formations diversifiées et adaptées aux besoins de chaque catégorie socio-professionnelle.

Les formations sont destinées aussi bien aux employés qu’aux managers qui souhaitent renforcer leurs capacités, mais également aux sans emploi qui ont des difficultés à trouver une place dans le monde du travail . Afribobo propose des formations aux métiers de Comptabilité, Logistique, Commerce (Business School), Coaching, Marketing, Génie Civile, et de nombreux autres métiers souvent sollicités dans les organisations locales et même internationales. Ces formations sont offertes aux apprenants par des établissements d’enseignement supérieur, les centres de formation professionnelles diplômantes et certifiantes, des centres linguistiques, ... . La plateforme comme certains le savent déjà, ambitionne de connecter tout ce qu’il y a comme produits et services à tous les camerounais de l’ensemble du territoire.

Après quelques mois d’activités au Cameroun, la plateforme affirme déjà ses ambitions avec un catalogue qui propose le plus large éventail de produits du quotidien. Elle offre également un large spectre en matière d’automobile mais également dans l’immobilier. Avec ces services de plus en plus nombreux, l'Équipe Afribobo, confirme son engagement à accompagner chaque internaute camerounais dans son quotidien.

A PROPOS DE LA PLATEFORME AFRIBOBO

AFRIBOBO.COM est une plateforme de petites annonces en ligne à la différence des places de marché comme Jumia & Amazon. Elle met en relation des vendeurs sur l’ensemble du territoire avec les millions de camerounais présents sur internet. Elle propose des services comme la vente et la location de véhicules, des appartements meublés et des maisons en location, de l’emploi pour les chômeurs, de l’électroménager, de la téléphonie et de nombreux autres produits du quotidien.

Découvrez en exclusivité les formations en cliquant sur le lien afribobo.com

CONTACTS

Suivez la plateforme sur : Facebook: AFRIBOBO , Instagram: AFRIBOBO ,