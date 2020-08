CAMEROUN :: Inondations à Douala: Lengue Malapa au plus près des sinistrés :: CAMEROON

Le maire de la commune de Douala 1er est allé rencontrer les familles sinistrées de sa municipalité après les inondations survenues le vendredi 21 août dernier

La ville de Douala a connu une montée des eaux comme elle en a rarement vu dans son histoire. Plusieurs quartiers de la ville ont subits cette furie des eaux et des dégâts considérables ont été enregistrés. Parmi ces quartiers sinistrés on retrouve en bonne place ceux de l’arrondissement de Douala 1er .C’est ainsi que Lengue Malapa , le maire de douala 1er a entreprit de faire une descente dans ces quartiers sinistrés pour se rendre compte de l’ampleur des dégâts mais aussi apporter son soutien à ceux qui ont tout perdu dans ces inondation.

En compagnie de quelques membres de l’exécutif municipal, Lengue Malapa a sillonné tour à tour les quartiers Ngodi, Bessengue Bonantoné et même Grand moulin. Il a donc pu toucher du doigt les dégâts causés par cette montée brutale des eaux.

Pour remédier a cette situation, le maire de la commune de douala 1er qui se faisait accompagner par les chefs respectifs de chaque quartiers a tenu à sensibiliser celles des populations qui habitent dans des zones dangereuses sur le danger qu’elles courent en restant dans ces zone puisque la météo annonce des pluies plus fortes dans les prochains jours. Lengue Malapa, en bon père a répertorié toute les victimes de ces eaux dans le but de leur apporter le soutien de la mairie.

C’est ainsi qu’il a été aménagé au niveau de la halte-garderie qui est la crèche municipale de douala 1er et la case sociale du Grand moulin des espaces qui serviront des centres d’hébergement pour celles de populations sinistrées qui n’ont plus ou dormir. Elles y seront prises en charge pendant quelques jours en attendant de rejoindre leurs domiciles lorsque la météo sera plus clémente

Le maire a aussi profité de cette descente pour rappeler les populations à plus de civisme dans le but d’éviter d’autres sinistres de la même ampleur car il a démontré que l’utilisation des drains comme bacs à ordure est l’une des causes de ces inondations.