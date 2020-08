CAMEROUN :: Stanley Enow s’engage aux côtés de l’Unicef :: CAMEROON

Nouvellement enrôlé comme ambassadeur du fond des nations unies pour enfance, la star de hip hop a effectué sa première descente sur le terrain en tant quel ce mercredi à l’hôpital de Bonassama à Douala

Sa renommée traverse les frontières et son grand cœur n’est un secret pour personne. Stanley Enow l’un des meilleur artiste de sa génération vient de s’engager aux coté du fonds des nations unies pour l’enfance Unicef comme ambassadeur.

L’auteur du titre à succès « hein père » va une fois de plus démontrer la grandeur de son cœur auprès de cet organisme international qui milite pour la cause des enfants. Jacques Boyer le Représentant de l’UNICEF au Cameroun. Dira à ce propos que « Stanley Enow n’est pas seulement l’un des artistes camerounais les plus en vogue auprès des jeunes, il est aussi un bel exemple de célébrités qui ont compris leur responsabilité sociale et mobilisent leur énergie et leur talent pour faire du monde un endroit meilleur pour les enfants »

Pour sa première visite de terrain au Cameroun en tant qu’Ambassadeur National de l’UNICEF, Stanley Enow a effectué ce mercredi 19 aout 2020 une visite à l’hôpital de district de Bonassama. Lors de cette visite le nouvel ambassadeur a pu assister à des activités de vaccination mais aussi, il a échangé avec les mères prenant part aux activités de sensibilisation sur l’importance de la vaccination.

En effet, il apparait que la vaccination est importante à toutes les étapes de la vie. Les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux maladies évitables par la vaccination, car leur système immunitaire n’est pas suffisamment développé pour combattre l'infection. Ils doivent donc être vaccinés en temps opportun. Grâce à l'immunité collective, la vaccination peut prévenir la propagation de plusieurs infections dans les collectivités et protéger indirectement les personnes. Les maladies évitables par la vaccination engendrent des coûts considérables pour les individus, le système de santé et la société. Ces coûts comprennent entre autres, les coûts associés aux visites dans les formations sanitaires, aux hospitalisations et aux décès. Les parents peuvent avoir à s'absenter du travail pour prodiguer des soins à leurs enfants malades, et ces derniers peuvent manquer l'école. Par exemple pour chaque cas d'infection à rotavirus nécessitant une hospitalisation d’urgence, le coût pour la société s'élève à environ 350 000 francs CFA, alors que ce vaccin est disponible et gratuit dans le cadre du PEV.

En s’engageant aux cotés de l’Unicef, Stanley Enow dont la générosité ne fait l’ombre d’aucun doute car déjà promoteur d’une fondation : la « Stanley Enow Foundation ». rejoint quelqu’un des illustres compatriotes à l’instar de Gino Sitson, Fabrice Ondoa, Charlotte Dipanda, et d’autres ambassadeurs de l’UNICEF,il a donc pour mission de soutenir les efforts que déploie l’UNICEF pour attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur les enfants les plus vulnérables du Cameroun et mobiliser les ressources dont ils ont besoin

« C’est un grand honneur pour moi d’associer ma voix à celle des Ambassadeurs de l’UNICEF au Cameroun pour faire entendre la voix des enfants, en particulier les plus vulnérables. Pour moi, il est important qu’on s’investisse et que chacun à son niveau apporte son écot pour la réalisation d’un monde meilleur pour les enfants. Ce monde meilleur passe par la vaccination qui protège les enfants contre les maladies évitables et leur donne un meilleur départ dans la vie” a affirmé Stanley Enow.

Il faut dire que Stanley Ebai Enow est Considéré comme l'un des meilleurs de la musique camerounaise de sa génération et dans son style. Rappeur, présentateur de radio et de télévision camerounais.

Il est surtout connu pour son single de 2013 "Hein Père ‘. Il a été le premier Camerounais à remporter la catégorie Meilleur Nouvel Acte aux MTV Africa Music Awards 2014. Le natif de Bayangi dans la région du Sud-Ouest a emporté plusieurs autres trophées à l’instar du Sonnah Awards - Meilleur homme urbain - Meilleur artiste masculin 2013, Afrimma Awards - Meilleur nouveau venu 2014, Canal 2'Or- Meilleur Nouvel Artiste et Meilleur Artiste Urbain Masculin 2015. Stanley Enow utilise la musique comme un outil de développement social, économique et culturel.