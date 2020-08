CAMEROUN :: KRIBI CONTENEURS TERMINAL ACCUEILLE LA LIGNE DIRECTE ASIE-AFRIQUE :: CAMEROON

Kribi Conteneurs Terminal (KCT), a accueilli le 17 août 2020 le navire CMA CGM CENDRILLON. Long de 334 mètres et d’une capacité de 8645 équivalent vingt pieds, il inaugure la ligne directe Asie-Afrique (ASAF) au Port en eaux profondes de Kribi. Asia West Africa Service (ASAF) opéré par la compagnie maritime CMA CGM est en effet un des services majeurs offerts par les armateurs dans le cadre du transport des conteneurs de l’Asie vers l’Afrique. En partenariat avec MAERSK et NILE DUTCH, CMA CGM va offrir grâce à service, un rayonnement au terminal à conteneurs du Port de Kribi qui renforce ainsi sa vocation d’opérateur de référence de la Région Golfe de Guinée.

Grâce à ce service, les opérateurs économiques du Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique vont bénéficier d’un transit time favorable pour leurs marchandises au départ ou à destination de l’Asie. Il est le fruit d’une concertation bénéfique avec l’ensemble des acteurs de la place portuaire dont le Port Autonome de Kribi.

Pour Eric Lavenu, Directeur général de Kribi Conteneurs Terminal, « La réouverture de la ligne ASAF permet au port de Kribi d’être mieux connecté au reste du monde. Avec la mise en place d’un bureau douanier en 2020 qui complètera l’offre de service existante, nous serons par ailleurs en mesure de diminuer le temps de transit pour un gain de productivité significatif tout en réduisant considérablement les coûts »

À propos de Kribi Conteneurs Terminal

Constitué d’un groupe d’actionnaires camerounais, de Bolloré, de CMA CGM et de CHEC, le consortium Kribi Conteneurs Terminal est le concessionnaire du terminal à conteneurs du port en eaux profondes de Kribi. KCT offre à la chaîne logistique camerounaise une infrastructure moderne, adaptée à la nouvelle génération de navires transocéaniques, dont des quais de 350 mètres pouvant accueillir des navires ayant une capacité allant jusqu’à 11 000 EVP. Les infrastructures et les équipements sont conformes aux meilleurs standards internationaux. Véritable porte d’entrée sur le Cameroun et ses pays de l’hinterland, comme le Tchad ou la République Centrafricaine, ce nouveau terminal est appelé à faciliter l’essor du commerce régional et accélérer la croissance économique du pays. Kribi Conteneurs Terminal souhaite également se positionner comme un hub de transbordement.