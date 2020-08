CAMEROUN :: SHANDA TONME rend hommage à l'ancien capitaine des lions, Stephen Tataw :: CAMEROON

Le président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR – PMDR) vient d'envoyer une lettre à Monsieur Seydou MBOMBO NJOYA, Président de la

Fédération Camerounaise de Football afin de lui transmettre les hommages à l’ancien capitaine de l’équipe du Cameroun, Stephen Tataw, dont le décès a été annoncé le 31 juillet 2020. L'intégralité de la lettre en dessous

A Monsieur Seydou MBOMBO NJOYA

Président de la Fédération Camerounaise de Football

Yaoundé, le 17 Août 2020

Condoléances

Monsieur le Président,

A moment où notre pays est plus que jamais engagé dans un processus de préservation de ses meilleurs acquis d’unité, de fraternité, de tolérance et de solidarité dans tous les sens du terme, nous ressentons comme un suprême devoir, l’expression de la communion avec toute la famille du Football en ce temps de deuil.

En effet nous sommes tous marqués, et la nation entière attristée, par le décès d’un de nos compatriotes les plus emblématiques, notre capitaine, le capitaine de notre équipe nationale qui nous a tant fait rêver et continue de nous célébrer notre drapeau, le brave et inoubliable capitaine patriote STEPHEN TATAW, un grand patriote.

Aussi, en cette circonstance douloureuse, nous vous prions d’accepter ici, les condoléances du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR – PMDR), groupe de citoyennes et citoyens particulièrement engagés à promouvoir la paix dans notre pays, l’amour et l’entente entre tous, dans le cadre et le respect des institutions de la République, du respect de l’autorité de l’Etat, sans préalable ni conditionnalités quelconques.

Puisse le Dieu des peuples, des hommes et des femmes, de l’humanité entière et de toutes les créatures vivantes, et ce en même temps que nos ancêtres, bénir à jamais son âme en l’accueillant. Nous avons dès à présent et pour toujours, la responsabilité honnête de sauvegarder sa mémoire, afin que les prochaines générations le portent dans leur cœur.

Condoléances infinies, Monsieur le Président, avec nos sincères encouragements ainsi que notre compassion illimitée./.

SHANDA TONME