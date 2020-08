CAMEROUN :: La recette du dimanche: Gâteau de pistache :: CAMEROON

Le gâteau de pistache (Rien à voir avec la pistache telle que connu en Occident, il s’agit des graines de courge).

Il peut se préparer avec les viandes cuites ou fumées, ou avec du poisson frais ou fumé. Nombreux sont ceux qui mélangent viandes et poissons.

Nous l’avons fait à la viande de bœuf cuite.

Ce prestigieux et délicieux gâteau est consommé généralement lors des occasions spéciales et selon les régions.

Chez les Bamileke au Cameroun, ce gâteau appelé "Djieu'euh" est traditionnellement servi à Noël et se consomme avec des miondos (bâtons de manioc).

Appelé Nkôno Ngond par les Bassa, ce plat prestigieux de la gastronomie camerounaise est nommé Nnam ngoan par les peuples Ewondo, Ngond'a Mukon chez les Douala ou tout simplement « gâteau de pistaches »

Chez les Bamilékés, c’est un mets d’honneur, il est servi lors des dots, mariages, funérailles etc. et se mange avec des ignames vapeur. Idem pour les Bakweri dans le sud-ouest.

Pour six personnes, le restaurant "Mont Koupé" de Montreal propose la recette ci-dessous

Préparation : 15 minutes

Cuisson: 2 heures



Ingrédients



- 1kg de graines de courges séchées

- 300g poisson fumé

- 1 litre d’eau

- du sel

- Feuilles de bananiers, ficelle

Préparation



Préparez vos feuilles de bananier en les trempant 5 minutes dans de l’eau bouillante afin de les ramollir. Nettoyer les poissons, enlevez la peau et trempez les dans de l’eau tiède

Ecrasez finement les graines de courge, mettez-les dans une terrine et versez-y la moitié de l’eau

Salez modèrement et ajoutez progressivement le reste d’eau. Egouttez le poisson et versez le dans la terrine contenant la pâte de graines de courges

Placez vos feuilles de bananier au dessus d’un bol et placez les en croix les unes sur les autres (4 feuilles = 2 croix)

Versez y une portion de pâte, regroupez les bouts au centre du paquet et nouez-les avec de la ficelle

Faites cuire 2h à feu moyen.

Votre met est prêt lorsqu'au touché les boules sont dures. Vous pouvez ouvrir une boule pour vérifier l'intérieur et si le gâteau n'est pas complètement séché refermez le et remettez au feu.

Une fois prêt, servez, c'est délicieux

NB: Cette recette est proposée par Le restaurant "Mont Koupé" de Montreal"

Adresse : 5060 Av du Parc, Montréal, QC H2V 4G9, Canada

Téléphone : +1 514-440-6828

Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos recettes( Mails: seumo@hotmail.com ou webmaster@camer.be ) . Elles seront publiées sur votre média camer.be.