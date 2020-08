NON A LA BARBARIE, NON AU MARIAGE : LE CAMEROUN TEL QU’IL VA :: CAMEROON

Confort Tumassang, la jeune FEMME A ETE SAUVAGEMENT DECAPITEE A MUYUKA DANS LE SUD-OUEST. EN MONDO VISION. DES IMAGES INSUPPORTABLES. LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN DIT « ASSEZ ». CEPENDANT, A YAOUNDE, UN SOUS PREFET INTERDIT LA CELEBRATION DU MARIAGE D’UN MILITANT DU MRC.

Le gouvernement dit «Non à la barbarie sécessionniste». Un cri qui sonne comme une mise en garde contre la résurgence des crimes dans le NOS.

Pour Cameroon tribune, Après les meurtres cruels de deux jeunes femmes les 4 et 11 août 2020 à Mankon et à Muyuka, le gouvernement, dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, s’indigne contre ces crimes odieux et réaffirme sa détermination à poursuivre et parachever le processus de paix et de reconstruction des deux régions concernées.

Il s’agit de «L’insupportable horreur» qui s’est produite à Muyuka. Dans un communiqué rendu public le 13 avril 2020, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi s’indigne face aux assassinats en série de civils par des bandes terroristes opérant dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-ouest. Indique le journal Repères.

Le Quotidien de l’Economie revient sur cette serie de crimes maccabres qui ont émaillés les regions du NOSO. Recrudescence des actes d’horreur et de barbarie perpétrés par les rebelles sécessionnistes...: «Le gouvernement condamne ferment». Dans un communiqué signé du ministre de la Communication, publié hier 13 août 2020, le gouvernement fixe l’opinion sur les assassinats de deux concitoyennes, les nommées Mbah Treassure et Tumassang Confort, respectivement, sauvagement assassinées le 04 août 2020, au lieu-dit ‘’ Mbingue’’ au quartier Ntualam par Mankon, dans le département de la Mezam, région du Nord-Ouest, et, le 11 août 2020, au quartier Makonga à Muyuka, dans le département du Fako.

Le journal Reperes, a fait un zoom sur ce qu’il qualifie la Déchéance des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun : «Les exilés du MRC aux abois».Pour avoir participé à la marche du 26 janvier 2020, crier à travers les réseaux sociaux leur amour pour l'idéologie de ce parti politique,plusieurs militants et sympathisants locaux ou de la diaspora du

Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) sont aujourd'hui abandonnés à leur triste sort par leur hiérarchie politique.

Aussi bien que Bibou Nissack, le responsable de la communication de ce parti «Interdit de mariage». Le quotidien Mutations revele que Le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé II estime qu’il s’agit d’une manifestation publique non déclarée. Biloa Effa, l’officier d’état civil commis pour la cérémonie nuptiale du porte-parole de Kamto ce jour, disqualifié.

Pour La Nouvelle Expression, il s’agit d’un Scandale à Yaoundé: « Le mariage d’un cadre du Mrc interdit». Le sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé II, a signé une décision pour interdire ce vendredi sur l’ensemble de son territoire de commandement un mariage qui devait être célébré par Sa majesté Biloa Effa, sous prétexte que cet officier d’état civil est en disgrâce. En réalité, il vise le porte-parole de Maurice Kamto qui doit convoler en justes noces.