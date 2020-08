Opération Cameroun Survival Initiative, Maurice Kamto:«nous avons franchi le cap du million d’euros» :: CAMEROON

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun Maurice Kamto affirme que le défi a été relevé, en dépit des obstacles.

C'est par le biais de son compte Twitter que le président du Mouvement Pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a tenu à remercier tous les contributeurs au fonds Survie Cameroun Survival Initiative (SCSI), après que le cap de la cagnotte d'un million d'Euros soit atteint.

« Nous avons franchi le cap du million d'euros. Félicitations aux contributeurs. Nous avons relevé le défi, contre vents et marées. Cela montre ce que les Camerounais sont capables de faire ensemble, lorsqu’il y a 1 cap clair et des leaders crédibles. Oui ! ENSEMBLE C'EST POSSIBLE », écrit le président National du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC).

Christian Penda Ekoka, président du comité de gestion a fait le bilan de la première phase et lancé également la deuxième phase tout en promettant un bilan détaillé à la mi-aout 2020.

L'on se rappelle que ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji avait écrit le 7 avril dernier aux officiels de Afriland First Bank Cameroun pour exiger la fermeture des comptes ouverts dans leur institution par Cameroon Survival Initiative dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;

Le sulfureux de l’Administration territoriale du Cameroun croyait prendre une large avance sur les cibles de son inconfort devant des initiatives prises par des leaders de l’opposition au Cameroun dans la lutte contre le nouveau coronavirus au Cameroun.

Il a par ailleurs rappelé que les populations peuvent contribuer dans le fonds de solidarité mis en place par le Président de la République.

Sauf que après les injonctions du ministre Paul Atanga Nji, les contributions ont continué de la plus belle des manières au profit de Survie-Cameroun.

En 10 jours seulement, le compteur de cette collecte de fonds affichait un montant de plus de 600 000€, soit un peu plus de 393 millions de Fcfa. Ce qui laisse penser aux yeux des observateurs avertis de la scène sociopolitique camerounaise que les Camerounais ont "confinés" la sortie du ministre Atanga Nji.

Quatre mois, le compteur d'un million d'Euros de collecte a été atteint.

Pendant ce temps, Cameroun Survival Initiative (SCSI) est en train de multiplier des descentes sur le terrain avec au menu la mise à la disposition des hôpitaux du pays les kits necessaire contre le Covid 19 et bien d'autres appareils médicaux dernier cri.