CAMEROUN :: Riposte contre la Covid 19: HORIZONS FEMMES aux cotés des travailleuses du sexe :: CAMEROON

L’association a procédé à la distribution des kits hygiéniques et nutritionnels a plus de 300 femmes dans les villes de Douala et Yaoundé

La pandémie de la Covid 19 qui sévit actuellement dans le monde touche toutes les couches de la population.

Apres l’annonce de l’assouplissement des mesures barrières permettant aux lieux comme les bars et autres snack bar et auberges de recouvrir leurs portes, les travailleurs qui exercent dans cet environnement se sont retrouvés parmi les plus exposé au virus.

Face à cette réalité l’association HORIZON FEMMES qui est une association à but non lucratif existant depuis 15 ans avec des projets visant l’éducation, la formation et l’autonomisation des a décidé de venir au secours de cette catégorie de la population. Elle a donc pris sur elle de réduire l’impact de cette pandémie auprès cette couche de la population en procédant à la distribution des kits hygiéniques et nutritionnels

« C’est dans le cadre de prévention du Covid et en étroite ligne avec les gestes barrières que nous avons décidé de venir sensibiliser ces travailleuses du sexe qui sont extrêmement expos »es à la pandémie puisqu’elles reçoivent des gens venant d’horizons divers. C’est ainsi que nous avons sollicité l’aide de Sidaction pour apporter un appui pour la prévention contre cette pandémie » déclare Siméon Ndeumenou le responsable de l’association HORIZON FEMMES.

Il continue en expliquant que cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet dit d’appui à la lutte contre la pandémie COVID 19 auprès des travailleuses de sexe des villes de Yaoundé et Douala.

Avec leurs équipes, ils ont arpenté les couloirs des lieux avec forte activités des travailleuses de sexe tels que le carrefour Nelson Mandela ou ils ont déposé à l’entrée de plusieurs auberges des kits de lavages des mains qui permettront aux clients de ces établissements de se laver les mains avant d’y accéder. Ceci au grand plaisir des gérants de ces établissements qui n’ont manqué de remercier dès les équipes de HORIZON FEMMES pour leur geste. « Je trouve que c’est une très bonne initiative car c’est une première fois ici au carrefour Nelson Mandela d’avoir une telle marque d’attention. Je souhaite qu’ils aient les moyens d’étendre cette campagne sur toute l’étendue du territoire car ce secteur est l’un des plus sinistré » lâche Gervais un propriétaire d’auberge.

Masques de protection, gels hydro alcooliques , savon , eau de javel et des kits nutritionnels constitués de sucre , de riz et d’huile raffinée ont ainsi été distribuée a ces travailleuses du sexes qui n’en demandaient pas plus pour elles aussi remercier cette association qui a toujours été à leurs côtés à tous moments.