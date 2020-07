CAMEROUN :: Les notables Bamendjou exigent du préfet des Hauts plateaux des excuses auprès de Fo'o Sokoudjou :: CAMEROON

«S’attaquer à Fo'o Sokoudjou c'est s'attaquer à nous et même si c'est la mort que ça nous porte tous!»

En raison de l'humiliation de notre Naatchemah (l'animal qu'on n'attaque pas) Fo'o Sokoudjou et pour rien, nous, Notables serviteurs Bamendjou, exigeons les excuses du Préfet des hauts plateaux et de Ndergouillot Marigot Elvis, sous-préfet de l'Arrondissement de Bamendjou. Que chacun en mentant sur un innocent comme fo'o Sokoudjou cogne bien la main sur sa tête car ce sont les ancêtres qui vont vous répondre. Fo'o soh meurt comme ça parce qu’il est soucieux de la paix et cherche toujours des solutions pour arranger. C'est quoi qu'il n'a pas encore vu ?

En revisitant l'histoire, nous réalisons qu'en 1959, pour son nationalisme et son amour pour son pays, l'administration coloniale avait décidé de destituer le jeune Sokoudjou de son trône, il n'a alors que 23 ans. Tous les notables Bamendjou qui avaient participé à la réunion au palais de la chefferie Bamendjou pour donner l'onction à l'administration coloniale avaient vu leurs concessions incendiées par le peuple pour témoigner sa fidélité au Fo'o bien qu'il était en prison pour délit d'opinion (son franc parler et sa vérité pour l'amour de son pays)

61 ans après, l'histoire se réécrit et cette fois, la main qui livre le Fo'o de Bamendjou ce sont les" Élites du 26 juillet" et donc la liste est désormais bien rangée dans les mémoires et les consciences. Chacun porte comme ça sa part de malchance sur la tête de cet homme. Que chacun parte sur la place du marché boire sa part de cadi

Fo'o Sokoudjou, un homme qui a sacrifié toute sa vie pour ce pays, qui a mangé les cacas pour ce pays, qui a choisi d'être du côté du peuple et de porter ses souffrances.

La mise en garde du Préfet des hauts plateaux à l'endroit de notre Naatchemah Fo'o soh, Fo'o de Bamendjou, dont nous avons pris acte depuis sa sortie est un acte d'une extrême gravité placé en dehors de tout processus de paix, du vivre ensemble et tout ça pour rien, nous disons bien pour rien ! Même si fo'o soh avait tué et devait être conduit à un arbre de pendaison c'est comme ça qu'on parle à un Naatchemah ? Sacrilège !!!

De tels propos suscite au plus haut point l'indignation de toute la communauté et des Meutcbeufo'o que nous sommes. Le laisser-aller qui s'en dégage est fort indicateur du pourrissement moral et civique de la conscience professionnelle de cet administrateur plus orienté par ses sentiments et son bord politique que par le besoin de servir et de se rendre utile à tous les camerounais.

Connaissant que ce préfet vient d'une région ou la chefferie traditionnelle est bien ancré, nous nous demandons s'il peut adresser une telle lettre à son chef traditionnel le Sultan Roi des Bamoun ?

Cet acte, comme les interdictions coloniales d'antan, vient nuire gravement à la stabilité de la conscience culturelle et traditionnelle des Bamendjou et même de toute personne ayant encore un lien avec sa culture. Il interdit les prérogatives d'un chef dans son propre domicile et d'un citoyen sans sa propre maison.

Pourtant, devant nous, notre Fo'o à plusieurs reprises a reçu les militants et des cadres du Rdpc, des cadres d'autres partis politiques, des religieux, des étrangers venus prendre de ses conseils et nous l'avons toujours entendu dire. «La paix n'a pas de prix et on peut bien arranger sans utiliser la force ou la violence» sans que cela ne fasse l'objet de mise en garde. La chefferie, la vraie, n'a pas de barrière et chacun à accès quand et comme il veut. Le fo'o doit recevoir les fous, les infirmes, les vampires, les sorciers, les voleurs, il reçoit tous ses enfants indépendamment de leur chapelle politique, de religion ou de rang social. Il écoute tout le monde et se fait alors une idée pour la bonne gestion de son village et dans l'intérêt de son peuple et non de quelques individus.

Bamendjou est une terre d'accueil et de paix, notre structuration traditionnelle nous a toujours permis de participer à la construction d'une société de paix,de justice et d'harmonie, et la seule magie que nous utilisons est l'écoute des autres, le Dialogue et l'apathie.

On ne refuse jamais la visite a la chefferie, on refuse plutôt l'objet de la visite.

De ce fait, nous, Notables serviteurs du fo'o de Bamendjou, exigeons que ces autorités d'un autre genre présentent leurs excuses au FOO de Bamendjou, SM Chendjou II Sokoudjou, et a tout le peuple indigné. Car l'affront est adressée indirectement à la communauté Bamendjou toute entière qui n'entend pas laisser qu'on instrumentalise les institutions pour nuire à ses valeurs et humilier son FOO.

Ont signés cette déclaration, les meutcbeufo'o Sokoudjou dont les noms suivent.

Sadeuh Koagueng

Sadeuh Kengne

Mbo Tefokam

Wutbe Defotsing

Wutbe Djouche

Wutbe Defo Po'onbo

Mbah Tetsing Ken

Wutbe Defo Kamebong

Mbah Takougang

Mbah Satchouang

Mbah Tewoua

Mbah Nzongang

Mbah Nzomubang

Wutbe Defo Ntu

Wutbe Defo Boukam

Mbo'o Pikouop

Mbah Takoudoum Tsimegne

Deffo Tchutsole

Mbah Tetakoutsing

Mbah Sohgawa

Sa'ah Fodop

Defotsing Takougang

Defotsing Tetda

Mbo'o Fokou Kamdoum

Mbo'o Nzokou

Mbah Tetkwe

Defo Wekouok

Defo Tchindeu Meukuie

Defo Tchindeu Tafo'ock

Mbah Tampah Nga'nno

Defo Siping Kougang

Wutbe Defo Djoutchouop

Mbo'o Sopbum

Mbo'o Takoudjou Fokwe

Mbah Defo Chendjou Kuetsingang

Mbo'o Têt Temgoua

Chemutem

Sa'ah Fodop

Mbah Fo'tii

Mbaah Takoutsing

Mbaah Têt Takoulo

Mbah Tampah Mukam

Defo Kwuie

Defo Takou

Mbo'o Takoudjou Kengne