CAMEROUN :: Paul Biya se fait représenter par Dion Ngute au sommet par visioconférence de la CEEAC :: CAMEROON

Un Sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique centrale se tiendra par visioconférence ce jour. C’est Ali Bongo Ondimba le Président du Gabon qui doit présider ces assises.

Le président de la république du Cameroun a désigné dans la journée d'hier le Premier ministre Joseph Dion Ngute pour le représenter à cette 17è session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC. A cause de la pandémie du coronavirus, cette rencontre se déroulera par visioconférence.

Au cours de leurs travaux, les chefs d’Etat vont examiner et valider le rapport des travaux des ministres et procéder à la désignation des nouveaux responsables de la Commission, notamment le président, le vice-président et cinq commissaires.

Le sommet a été précédé d’une réunion de la commission consultative du 23 au 25 juillet 2020 et d’un conseil des ministres des États membres les 27 et 28 juillet 2020.

La réforme institutionnelle de la CEEAC a été ordonnée par la conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEEAC réunis à N’Djamena le 25 mai 2015.