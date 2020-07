CAMEROUN :: Riz de Orca : Manaouda Malachie se lave les mains :: CAMEROON

A la suite de notre enquête publiée le mercredi 22 juillet, le ministre de la Santé publique a publié hier la liste de répartition des 4000 sacs de riz de 25 kg dans les dix régions.

La quantité de riz reçue par chaque gouverneur de région est désormais connue. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie réagissant à l’enquête publiée le 22 juillet par votre journal a publié la liste de répartition du don réceptionné. « Pour que cela soit clair pour, tous, les 4000 sacs de riz de Orca ont été entièrement répartis et acheminés depuis le 29 avril 2020, aux 10 Gouverneurs de Région avec toutes les décharges nécessaires », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Dans cette liste, la Région du Centre arrive en tête avec 800 sacs perçus. Elle est talonnée par la Région de l’Extrême-nord qui a reçu 700 sacs. Les Régions de l’Adamaoua et du Sud occupent le bas du classement avec chacune 250 sacs. Un communiqué est joint à cette liste. Il est conjointement signé par le ministre de la Santé publique est ses homologues de l’Administration territoriale, de la Promotion de la Femme et de la Famille et des Affaires sociales. Il y est précisé que :

« les membres du Gouvernement ont convenu de procéder à une répartition par région en prenant en compte les critères de densité populationnelle et d’indigence par potentiels bénéficiaires. Aussi, invitent-ils les Gouverneurs de Régions à prendre des dispositions appropriées pour réceptionner ces colis dont l’acheminement se fera le 01er avril 2020 à partir de Yaoundé ».

La note relève aussi que le don devra se faire prioritairement au profit des personnes socialement vulnérables, préalablement identifiées par les services techniques régionaux compétents. Dans notre enquête paru le 22 juillet 2020 intitulée « Sur les traces du riz de Orca », les autorités administratives questionnées révèlent n’avoir pas entendu parler de ce don. Les Maires des communes et leurs administrés s’interrogent sur la trajectoire empruntée par ce don. Pour rappel, l’entreprise Orca a offert 4000 sacs de riz par la voie de son directeur général, Mazen Al Jammal.

Le don a été réceptionné le 09 avril 2020 par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie et son homologue du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana. La cérémonie s’est tenue à l’esplanade de l’Immeuble rose. Cette donation entrait dans le cadre de l’accompagnement du gouvernement dans sa stratégie de riposte contre la propagation de la Covid-19. Le don était destiné aux malades, aux personnes mises en quarantaine et aux personnes en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus.