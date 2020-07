MONDE ENTIER :: Le blackjack, ce jeu de cartes où il faut battre la banque :: WORLD

Apparu au XIIIe siècle, le blackjack est probablement l’un des jeux de cartes les plus populaires au monde. La particularité de ce jeu, c’est que dans une partie de blackjack, le croupier joue contre les autres joueurs. En d’autres termes, dans un casino blackjack , chaque joueur a pour but de battre le croupier, et non ses adversaires.

« 21 »

À son apparition, le blackjack était connu sous le nom de « 21 » ou encore « 17 + 4 », ceci en raison du principe du jeu. En effet au blackjack, l’objectif de chaque joueur est d’obtenir un total de points supérieur à celui du croupier, mais inférieur à 21.

Au début de la partie, les joueurs assis en demi-cercle face au croupier, placent leurs mises. Ce dernier distribue ensuite une carte face visible à chaque joueur, et une carte face cachée à lui-même. Chaque joueur a ensuite la possibilité de demander autant de cartes supplémentaires qu’il le souhaite.

« 17 »

Le croupier tire distribue les cartes aux joueurs et tire ses propres cartes. Tant qu’il totalise mois de 17, il peut continuer à tirer des cartes. Si son total des points du croupier est supérieur à 21, tous les autres joueurs gagnent. Si ce total est compris entre 17 et 21, tous les joueurs qui ont un total supérieur à celui du croupier gagnent. Le joueur qui a un total égal à celui du croupier récupère sa mise.

Le calcul des points se fait selon le principe suivant : Les cartes de 2 à 9 valent le nombre de points correspondant. Les cartes 10 et les figures (valet, reine, roi) aussi appelés « bûches » valent 10 points, tandis que l’as vaut 1 ou 11 points, au choix – c’est le joueur qui décide.

Black Jack

Le blackjack (qui a donné son nom au jeu), est la meilleure combinaison de cartes possible pour un joueur. Le principe c’est de marquer 21 points avec ses deux premières cartes, par exemple, un 10 ou une bûche et un as. Quand un joueur réalise un blackjack, il est payé 3:2, soit 1 fois et demie le montant misé. Dans les autres cas, le montant remporté est égal au montant misé.

Les joueurs ont la possibilité de doubler leur mise lorsque le total de leurs deux premières cartes est égal à 9, 10 ou 11 points. Ils peuvent également réaliser un split, qui consiste à séparer leur jeu de cartes en deux jeux, lors que les deux premières cartes sont d’égale valeur. Enfin, les joueurs peuvent s’assurer contre un black jack du croupier lorsque la première carte de ce dernier est un as. L’assurance consiste à payer à la banque (le croupier) la moitié de sa mise initiale. En cas de blackjack, il ne perdra que le montant de sa mise initiale.

Variantes

Il existe quelques variantes du blackjack en ligne, dont quelques-unes sont : le blackjack américain, le blackjack européen, le blackjack double exposure, le blackjack Over/Under 13, la blackjack Rouge/Noir, le Spanish Blackjack 21, etc.