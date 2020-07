CAMEROUN :: Un chauffeur ivre tue cinq personnes à Yaoundé :: CAMEROON

Au volant de son camion, il a percuté des piétons sur le trottoir au lieu dit Coron, dans la soirée de dimanche.

Dimanche dernier, aux environs de 20 h, le lieu-dit Coron au quartier Mvog-Mbi à Yaoundé a enregistré un grave accident de la circulation. Un camion en provenance du quartier Mvan a quitté la route et écrasé un groupe de piétons sur le trottoir. Selon les témoins de l’accident, tout s’est passé très vite. Les victimes sont un groupe d’amis résidant non loin du lieu du drame.

« Nous donnions le dos à la route et marchions du même côté que ce camion. M’étant arrêté pour me soulager, j’ai entendu un klaxon. Le temps de me retourner, j’ai vu un camion qui fonçait sur nous. Je ne sais même pas comment j'ai échappé », raconte Clément Owona, survivant.

Dimanche noir donc pour les habitants de ce quartier. La fine pluie qui tombait au moment de l’accident n’a pas empêché le rassemblement d'une foule immense. Sur les lieux de l’accident, trois morts sur le coup. Les éléments de la police sont intervenus rapidement, transférant les blessés graves d’urgence à l’Hôpital central. Ici, deux autres victimes succombent, faisant au total cinq morts. Selon les résultats des premières enquêtes, il ressort que le conducteur du camion était ivre.

« Il sortait de Mvan à très vive allure. Manquant de maîtrise, il s’est déporté sur le trottoir. Au cours de sa déclaration, il nous a expliqué qu'il n’avait pas de freins et a avoué avoir consommé deux bières », relève le commissaire Adamou Baba, commandant du groupement régional de la voie publique et circulation du Centre.

En invitant les conducteurs à plus de prudence, le commissaire Adamou Baba rappelle que l’excès de vitesse est dangereux. « La ville n'est pas faite pour l’excès de vitesse », a-t-il précisé. « Le camion n’est pas un vélo avec lequel on peut s'amuser. C’est un mastodonte et donc, une lourde responsabilité à gérer», a-t-il réitéré.