CAMEROUN :: Crise dans le NOSO et Covid: le gouvernement fustige le traitement de l’information par les médias. :: CAMEROON

Dans sa sortie d’hier lundi 14 juillet, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi dénonce le lynchage médiatique vis-à-vis du gouvernement et constate que de nombreux contempteurs et autres censeurs auto-investis ont, sous divers profils, écumé toutes sortes de médias, pour mettre en cause et discréditer la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus. Certains ont ainsi tenté et continue de contester les statistiques diffusées par le Ministère de la Santé Publique sur l’état de la pandémie. Pourtant, il y a lieu de féliciter l’efficacité de la stratégie de riposte du Cameroun.

Concernant la situation sécuritaire dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, René Emmanuel Sadi déclare que certains médias ont délibérément opté de dénaturer les faits, ceci à des fins inavouées.

De la même façon, les nombreuses exactions commises par les bandes armées dans ces régions sont occultées, cependant que l’Armée camerounaise, engagée dans un combat pour la préservation de notre intégrité territoriale et la sécurité des biens et des personnes, est constamment conspuée, diabolisée et stigmatisée dit-il en rappelant qu’il appartient aux professionnels des médias de tirer le meilleur bénéfice des outils de liberté, pour la société camerounaise tout entière et pour l’image à travers laquelle le monde extérieur perçoit le Cameroun.

Rappelons que le Cameroun compte environ 600 organes de presse écrite déclarés auprès des administrations compétentes

On compte plus d’une dizaine de quotidiens, 200 stations de diffusion de radio sonore de toutes catégories (radios commerciales, confessionnelles, thématiques, communautaires …), une trentaine de chaînes de télévision, 200 opérateurs de télédistribution, et une multitude de médias cybernétiques qui peuplent le réseau Internet.