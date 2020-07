CAMEROUN :: Production des Cni : La longue attente des usagers :: CAMEROON

L´absence du matériel plombe la délivrance de cette pièce. Jusqu’à ce jour les choses n´ont pas évolué.

Qu´est ce qui bloque la production de la carte nationale d´identité au Cameroun depuis plusieurs mois ? Difficile de le savoir. L´obtention de ce précieux sésame, continu d´être un véritable casse-tête pour les usagers qui ne savent plus où aller, surtout en cette période. Au regard de la situation qui prévaut, force est de constater que les usagers sollicitant l´obtention ou le renouvellement d´une Cni, devront encore attendre.

Les nouvelles ne sont pas bonnes, les choses ne s'améliorent pas concernant le processus de fabrication des Cni plus d´un an après, afin de permettre aux Camerounais de rentrer en pos session de leur pièce d´identité. La situation s’empire au fil des jours, la principale cause est l´absence du matériel de production pour cette pièce d´identification. « Plus le temps passe, la situation ne fait que s'empirer et rendu à ce jour, les choses n´ont pas évolué, c´est le statu quo, il n´ y a aucune issue, plus d´un an déjà. La hiérarchie dit qu´il n´y a pas de matériels pour produire les cartes nationale d´identité » selon notre source qui a requis l´anonymat.

Un blocage qui a pour conséquence le ralentissement des activités dans le processus de fabrication. Les employés se contentent désormais, de traiter les demandes et de les stocker en attendant, selon notre interlocuteur. « En attendant les employés continuent à traiter les demandes, et après ceux-ci sont stockés à un endroit en attendant le jour où l´autorité compétente fournira les consommables nécessaires, devant per mettre la production des cartes pour satisfaire les usagers, qui attendent depuis longtemps », précise ce dernier.

En attendant que la situation se régularise, seule une poignée de personnes peut en bénéficier, en l’occurrence les hautes personnalités. Pour les satisfaire, on va rechercher dans le stock de sécurité qui est limité. « Les personnes qui réussissent à se pro curer une Cni en ce moment, sont les hautes personnalités pour la plupart », selon notre source. À côté de cette absence de maté riel, il ne faut pas perdre également de vue le changement d´opérateur, qui peut être également l´ une des conséquences de blocage au regard de la gestion opaque.

La gestion obscure de la structure, profite aux hauts responsables, l´argent des cartes de séjour se chiffre en milliards. « Le changement d’opérateur n’est que l’une des conséquences, pas de transparence dans la gestion, l´opacité dans la gestion ne profite qu´aux hauts responsables. D´autant plus que l´argent des cartes de séjour se chiffre en milliards de Francs CFA. Ce n´est plus une société qui fabrique les Cni au Cameroun. Il faut le rap peler, l´État après avoir résilié le contrat avec Thalès sécurité systèmes, a pris sur lui la production les Cni. Pour le faire, il a contracté un assistant technique Gemalto, qui n´intervient que pour la maintenance de son logiciel », indique notre informateur.

En attendant d'éventuelles évolutions, les usagers vivent au rythme des prorogations de leurs récépissés. Huit mois déjà que Philippe attend sa Cni, venu pour la retirer, il va voir sa pièce une fois de plus être proroger. Il n´est pas le seul, sur la cinquantaine d’usagers, présents du côté du poste d´identification du commissariat Central. Scénario identique dans la plupart d´autres postes de la capitale, avec des files interminables, et autres régions du Cameroun selon nos informations. Même le numéro vert le 1550, fonctionnel depuis le 28 août 2019, pour renseigner l'usager sur la disponibilité du docu ment, n´apporte pas de solutions aux soucis de ces derniers. Ce call center, est logé au centre national de production des titres identitaires (Cnpti) de la Dgsn, sis au lieu-dit « derrière combattant ». À l´exception des passe ports, ce call center traite uniquement les titres identitaires que sont la Cni, cartes de séjour, de réfugié et de résident