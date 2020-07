CAMEROUN :: Plan communal de développement : Happy end entre Paul Eric Kingue et la Php :: CAMEROON

La convention de partenariat signée entre la commune de Penja et cette entreprise va par ailleurs booster l’essor de cette localité.

Le sourire omni présent sur le visage du maire de la commune de Njombé-Penja, cache mal la joie qui l’habite. Dans son costume bleu Mitterrand, Paul Eric Kinguè ne fini pas de se réjouir de cette collaboration qui vient de prendre officiellement corps entre la Plantation du haut Penja et la commune de Njombé Penja dont il est le maire. C’est que, trois mois seulement après son installation, la commune de Penja et la Php viennent de signer un protocole d’accord, dont les termes devraient permettre un développement plus efficient de la localité. Ladite convention de partenariat a été signée mercredi, 1er juillet 2020, dans la salle de conférence de la mairie de Jombé-Penja.

« Je suis en joie parce que plusieurs attendaient une guerre entre la Php et moi, comme c’était le cas dans un passé récent (alors qu’il était maire en 2007, ses mauvais rapport avec cette entreprise l’avaient conduit en prison). La Php, la mairie, et le maire que je suis ont décidé de regarder dans la même direction, pour le bien-être de cette localité. La Php est mon plus gros contribuable, ma poule aux oeufs d’or. Elle apporte beaucoup dans cette localité et mérite que nous lui apportions notre soutien pour son développement », lâche Paul Eric Kingue. Une joie justifiée au regard des changements que cette convention va apporter dans la vie des populations, au regard de sa teneur.

« La Php apporte des moyens pour le développement de Njombé-Penja. Je ne les dévoilerai pas ici, mais, ces moyens sont substantiels », informe t-il. Et à titre d’illustration, « avec ce que la Php apporte aujourd’hui, tous les quartiers seront approvisionnés en eau potable. Ces moyens vont également permettre d’éclairer notre localité », déroule le maire. Concrètement, toutes les actions que menait la Php pour le bien-être des populations, toutes ses actions dans le cadre de sa Responsabilité sociétale, seront transférées au maire et à son exécutif municipal. Toute fois, « cela ne veut pas dire que la Php n’assure plus sa Responsabilité sociétale.

La Php assume toujours ses responsabilités, mais dans une autre logique. La Php a toujours pour motivation de contribuer au développement social de la commune et des populations. Aujourd’hui nous avons changé un peu de logique et décidé de faire participer de façon pleine et entière les responsables de la commune de Njombé-Penja. Nous avons décidé de confier l’arbitrage des projets, le choix des projets aux conseillers municipaux et au maire.

Nous nous situons maintenant comme des facilitateurs dans la mise en oeuvre et le financement de ces projets », explique le Directeur général de la Php, Pascal Férrier, qui reconnait que l’enveloppe habituellement affecté à ces actions a été revue à la hausse sur insistance du maire.