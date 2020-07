CAMEROUN :: CHANTIERS VILLE DE DOUALA: BOFAS SARL RASSURE :: CAMEROON

Le PDG de cette entreprise engagée sur les chantiers des routes de la ville de Douala à reçu les félicitations du ministre de l'habitat et du développement urbain pour le niveau satisfaisant d'avancement des travaux et la qualité de ceux-ci.

Il ya quelques jours encore la ministre de l'habitat et du développement urbain Célestine Ketcha Courtes effectuait une visite dans la ville de Douala pour se rendre compte elle même de l'état d'avancement des chantiers de la ville pour lesquels son ministère est le maître d'ouvrage.

Cette descente lui a permis de se rendre compte de l'effectivité des travaux mais surtout de l'efficacité de certaines entreprises engagées sur ces chantiers.

Parmi celles-ci, Bofas SARL dont la qualité des travaux a littéralement séduit Mme le ministre avec un taux d'avancement au niveau des travaux confortatifs supérieur à 90%il faut rappeler que le don spécial du chef de l'état était destiné aux travaux confortatifs qui consistent à l'aménagement de certaines routes de la ville de Douala dont l'état de dégradation était très avancé.Talla Nji Godlove Le PDG de Bofas SARL dira a ce propos que ''Heureusement le tronçon '' Kotto - Logpom'' a eu droit a des travaux neufs .

Ainsi donc après avoir terminé les travaux confortatifs, nous sommes engagés sur ceux d'une route à deux voies avec un ouvrage d'assainissement et un grand dalot'' . La descente de Mme Ketcha est venue donc conforter les responsables de l'entreprise Bofas SARL qui non sans difficultés justifient de la meilleure des façons la confiance mise sur eux par le gouvernement du Cameroun '' les travaux neufs qui n'étaient pas prévus dans le contrat initial sont l'une des satisfactions de la membre du gouvernement qui n'a pas tari d'éloges envers le président directeur général de Bofas Sarl.'' Nous espérons qu'à la vue ceci ,la ministre comprendra le sens de toutes les correspondances à elle adressée par nous en vue de travaux supplémentaires'' ajoutera Talla Nji Godlove .le PDG de Bofas SARL.

Il faut noter que BOFAS SARL est une entreprise de construction basée au Cameroun et qui s'engage pour le développement d'une culture basée sur la performance. BOFAS s'est ainsi fixé des objectifs ambitieux dans toutes ses activités et ceci en appliquant les quatre éléments d'Excellence Plus, soit l'orientation client, l'innovation, le comportement responsable et le développement humain, elle a comme vision d'être l'entreprise de premier choix pour toutes les parties prenantes.

En effet, BOFAS SARL est en mesure de contester et de changer les mauvaises pratiques prégnantes dans le secteur du BTP et de concurrencer les leaders mondiaux.