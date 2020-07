CAMEROUN :: Alerte : Une évacuation sanitaire pour Woungly Massaga :: CAMEROON

Dans un état de santé critique depuis des années, son neveu Marcel Thierry Massaga écrit à Paul Biya pour demander de l’aide.

C’est dans une lettre signée du 25 juin 2020 et adressée à Paul Biya que Marcel Thierry Massaga exhorte le président de la République à venir en aide à son oncle Woungly Massaga, ancien combattant de l’Upc.

«Je voudrais prier son excellence monsieur le président de la République pour faciliter une évacuation sanitaire en Afrique du Sud ou ailleurs, afin de permettre au patriarche Woungly Massaga, de bénéficier des soins spécialisés », plaide-t-il. Dans un état de santé critique depuis quelques années,le commandant Kissamba, comme beaucoup l’appellent, est déjà sorti du coma trois fois.

En 2019, Woungly Massaga avait saisi le chef de l’Etat, afin qu’il lui accorde aide et soutien pour le sauver de la maladie, ce qui a été le cas. Le 16 avril 2019, une note signée de Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général à laprésidence de la République,faisait tenir au Minsanté, une copie de la prise en charge de Woungly Massaga. Seulement,selon Marcel Thierry Massaga, les soins administrés à son oncle ne sont pas suffisants pour lui faire recouvrer la santé.

«Compte tenu que son état pathologique général ne cesse au jour au jour, de se dégrader faute de soins appropriés, l’avis et l’expertise épidémiologiques établissent le besoin et la nécessité de recourir aux soins spécialisés, non disponibles localement »,a-t-il ajouté dans sa lettre. Woungly Massaga, né le 26 janvier 1936 à Yaoundé, est titulaire d’un doctorat en mathématiques, obtenu à l’université de Sorbonne en 1960.

Panafricaniste, il est l’un des derniers survivants de la lutte armée pour l’indépendance du Cameroun. Il a d’ailleurs été chef de la branche armée de l’Upc, où on va le surnommer «Commandant Kissamba ». Il a entre autres été conseillé à la présidence de la république du Ghana auprès de Kwame Nkrumah, collaborateur confidentiel de la direction du parti Action group du nigérian Samuel GoomsuIkoku.