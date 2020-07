FRANCE :: YouTube : Bye bye Dieudonné :: FRANCE

La plateforme de Google justifie la fermeture de la chaîne de l’humoriste français d’origine camerounaise, par des enfreintes répétées à son règlement de la communauté.

Elle n’est plus disponible, la chaîne du Français Dieudonné M’bala M’bala (d’origine camerounaise) sur YouTube. « Lundi 29 juin, dans la soirée, la chaîne YouTube du polémiste Dieudonné M’bala M’bala a été fermée et ses interventions filmées se sont ainsi retrouvées effacées de la toile mondiale », lit-on dans une vidéo de la chaîne Le Point sur YouTube. Mais selon le site numerama.com, c’est le 30 juin que cette chaîne a été supprimée.

Cité par Numerama, la plateforme de Google indique que cette chaîne a été fermée « suite à des enfreintes répétées à notre règlement de la communauté YouTube ». YouTube souligne que « Nous supprimons tout contenu incitant à la violence ou à la haine contre des individus ou des groupes d'individus en fonction de l'une des caractéristiques suivantes ». Sont relevées, entre autres, l’âge, la caste, le handicap, l’origine ethnique, la nationalité, la race, et la religion.



Prise régulièrement pour cible par Dieudonné, ainsi que le relève lemonde.fr, l’Union des étudiants juifs de France (Uejf) souligne que la « fermeture fait suite à l’action de l’Uejf et de ses partenaires antiracistes qui combattent depuis des années, au jour le jour, la propagation des idées racistes, antisémites et négationnistes du pseudo humoriste. Pour rappel, ce sont, ces derniers mois, des dizaines de vidéos antisémites, diffamatoires et menaçant directement l’Uejf et ses militants que nous avions signalées à YouTube ». « Suite à des pressions israéliennes, ma chaîne YouTube a été supprimée […] », réagit Dieudonné sur sa page Facebook. Dans le registre des commentaires (1810 commentaires au dernier comptage, à 18h36, le 30 juin), Jessica Spits affirme qu’« Ils ne pourront jamais nous empêcher de penser ».

« YouTube ta supprimé ; alors moi je supprime YouTube », commente pour sa part Vanesssa Leger. Ceux qui pensent que l’action de YouTube, contre Dieudonné, n’est pas juste sont invités à suivre son exemple. « La liberté d’expression et de pensée semble être réservée à un tout-petit groupe de personnes », écrit Jan Dane.

D’après numerama.com, c’est en 2015 que nait la chaîne. Le site relève que pour ce qui est du nombre de vues des vidéos de cette chaîne (née un an après la suppression d’une autre), il « était en forte hausse depuis le mois de février 2020, passant de 2,5 millions de vues cumulées à 7,5 millions en mai 2020 ». En outre, l’on apprend qu’une demi-douzaine de chaînes de plusieurs suxprémacistes blancs a été supprimée par YouTube, le 29 juin aux Etats-Unis.