CAMEROUN :: Infrastructures CAN 2021 : L’ entreprise MAGIL livrera plutôt le Stade d’Olembé en novembre 2020 :: CAMEROON

Les clés de l’infrastructure ne seront plus remises aux autorités camerounaises en fin juillet 2020 comme initialement indiqué par le constructeur canadien. Les délais de livraison du chantier du stade d’Olembé, initialement prévus en fin juillet 2020, sont désormais différés au mois de novembre , le nouvel échéancier a été donné au ministre des Sports et de l’Education Physique, Narcisse MouelleKombi, au cours d’une visite sur le chantier vendredi 26 juin, par les responsables de l’entreprise canadienne MAGIL, qui a la charge des finitions de cette infrastructure de 60 000 places.

L’entreprise Magil n’est pas satisfaite par les prestations de services de certains partenaires à l’instar d’Energy Cameroon (ENEO) et Camwater, dont les pénuries respectives impactent sur l’évolution des travaux. Dans une interview accordée au quotidien Le Jour le vice-président des opérations internationales de MAGIL, déclare :

«Le stade principal est à plus de 87%; les deux annexes sont à 90%; et on pense même les livrer en avance pour que le ministère des Sports puisse en bénéficier durant l’été. Aujourd’hui, le stade présente fière allure».