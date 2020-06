CAMEROUN :: BRENDA BIYA FETE SES 22 ANS :: CAMEROON

Pour son anniversaire célébré le 24 juin, la fille de Paul et Chantal Biya a remercié Dieu pour cette année de plus qui lui été accordée.

Ses milliers de fans lui ont souhaité pleines de choses meilleures pour les jours à venir, en commentaire sous sa publication faite sur sa page Facebook.

“Joyeux anniversaire à moi-même … merci beaucoup mon Dieu”, a écrit Anastasie Brenda Biya Eyenga, la fille unique du couple présidentiel camerounais.

Habituée des réseaux sociaux, elle y poste régulièrement ses avis, ses humeurs et parfois des vidéos dans lesquelles elle expose ses peines. La plus récente, est celle qui présente son lieu d’habitation dans un cafouillis total qu’elle commente elle-même. Brenda laisse entendre qu’elle est souffrante et est détenue contre son gré au palais et à l’insu de son père.

«Je suis tellement dans le mal ici au pays, tellement dans le mal. Regardez! Vous-même hein ! J’espère que vous regardez mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m’a donné par terre. Vous-même vous trouvez normal qu’on me garde ici quand je ne vais pas bien?».

Dans cette vidéo rapidement partagée sur les réseaux, Brenda Biya connue pour son goût prononcé du luxe, laisse voir un écran de télévision et des meubles renversés, la fontaine de chicha, et des effets personnels éparpillés sur le sol.

Quelques jours avant, elle s’était montrée dans une autre vidéo où elle exprimait sa détresse. Elle aurait perdu ses ordonnances et était dans la l’incapacité de suivre son traitement pour son mal d’yeux.

Brenda ne s’est pas juste fait remarquer par ses moments de dépit, elle a lancé « Bree culture Inc. Shopping », en avril 2020, une boutique en ligne de vente de perruques et salons artisanaux.

Anastasie Brenda Biya Eyenga, est née en 1998 au palais d’Etoudi à Yaoundé. Elle a fait l’école maternelle et primaire du complexe Les Coccinelles de Yaoundé spécialement créé pour le personnel de la présidence, elle a ensuite intégré l’internat du prestigieux collège du Leman à une dizaine de kilomètre de Génève en Suisse, avant de poursuivre ses études aux Etats Unis. En 2017 elle est admise à l’ENAM au cycle B de la division des régies financières, section Trésor.