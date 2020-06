CAMEROUN :: Les parlementaires plaident pour la consommation du « Made in Cameroon »

De l’avis de nombreux experts, la pandémie du Covid-19 au Cameroun a remis au goût du jour l’impérieuse nécessité de promouvoir les produits locaux. Emboitant le pas aux tenants de cette thèse, qui agite le débat économique au Cameroun, les députés membres du réseau « Espérance jeunesse » (Reje) ont organisé dans la capitale camerounaise, la première édition de la journée « du patriotisme économique » destinée à promouvoir la consommation du « Made in Cameroon ».

Organisée autour du thème « consommer camerounais pour promouvoir l’entrepreneuriat et valoriser l’emploi jeune », cette rencontre d’échanges, sur les opportunités qu’offre le « Made in Cameroon », ainsi que les modalités de développement, a connu la participation de membres du gouvernement et de partenaires financiers du pays. Ces derniers ont pu, à la faveur d’une mini-exposition de produits locaux, apprécier le génie des entrepreneurs camerounais.

« Jusqu’à présent, je pense que nous sommes tous un peu coupables d’avoir négligé l’importance du patriotisme économique. Aujourd’hui, le coronavirus nous offre l’opportunité de revenir sur les fondements de l’économie tels que la balance commerciale, pour nous imposer de consommer ce que nous produisons. Cela implique également de donner une place de choix à toute la valeur ajoutée camerounaise dans la commande publique », a confié le député de l’opposition Joshua Osih, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle.

Ce plaidoyer des parlementaires pour le « Made in Cameroon » et le patriotisme économique rejoint notamment le combat du Groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam), qui n’a de cesse de suggérer au gouvernement la mise en place d’une stratégie de promotion de « champions nationaux », afin de rendre des entreprises camerounaises compétitives dans une économie mondiale de plus en plus globalisée.