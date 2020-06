La Brigade Anti-Sardinards (BAS), mouvement de contestation, née dans la Diaspora camerounaise en 2018, vient donner un tournant décisif pour le combat contre le pouvoir dictatorial de Yaoundé.

Genève, Paris, Lyon, nulle place au monde ne pourra plus jamais accueillir avec quiétude ce président qui passe plusieurs mois par an loin du pays qu’il est sensé gouverner.

La diaspora Camerounaise résistante a assigné Paul Biya à résidence au Cameroun. Le mythe de l’homme dieu va s’effondrer à Genève le 29 juin 2019, face à l’opiniâtreté de la Brigade Anti-Sardiards, portée par le commandant en chef Calibri Calibro qui n’a que connu le règne de Paul Biya, 38 ans au pouvoir.

La BAS a tué Paul Biya : comme elle l’annonce elle-même : PAUL BIYA EST MORT !!!!

L'ouvrage de Annette NTIGNOI FOPA retrace le combat de la résistance camerounaise en vue de se débarrasser de la dictature de Paul Biya, l'une des plus longues et des plus féroces que le continent africain ait connues.

Pour Agnes NTIGNOI FOPA, "la diaspora Camerounaise a réussi par la force de sa détermination à assigner le président Paul Biya à domicile dans son pays qu’il n’aime pas, puisque ce dernier vit plus à l’extérieur que dans le pays qu’il est sensé gouverner" pouvons -nous lire.

"Pour cet essai, rien de tel que cette image d’un dictateur dans la tourmente. Une illustration pourrait être un avantage pour susciter la symbolique."

LA DIASPORA M'A TUER

Un chef d'Etat assigné à domicile

Auteur : Annette NTIGNOI FOPA

Editeur : Les Editions du Pangolin

Catégorie : Romans & Essais - Essais

Format : A5 (14,8 x 21 cm)

Nombre de pages : 233

ISBN : 978-2-87467-078-2

Annette NTIGNOI FOPA est une Afroféministe camerounaise, lauréate de plusieurs prix pour son engagement, dont le Prix Femme de Paix 2014. Elle a connu les dictatures d’Amadou Ahidjo et de Paul Biya qui ont transformé son pays natal en un Etat de non droit. Emprisonnée à l’âge de 11 ans pour des raisons purement politiques, elle subit dans les années 90 la répression alors qu’elle étudie à l’Université de Yaoundé. A l’instar de beaucoup de ses compatriotes, elle finit par prendre le chemin de l’exil, en quête d’un milieu où le champ des possibles est plus large.

Cet essai est disponible en librairie et sur ce lien