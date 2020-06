CAMEROUN :: Des faux profils créés sur les réseaux sociaux par le RDPC afin d'épier les publications anti-Biya :: CAMEROON

Le RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ndlr), parti au pouvoir au Cameroun a mis sur pied, une « brigade cybernétique » pro-Biya.

L’information a été dévoilée par le journal panafricain, Jeune Afrique dans un article publié le 16 juin 2020, intitulé : « Au Cameroun, la « brigade cybernétique » secrète des pro-Biya ».

« Depuis la présidentielle de 2018, la bataille politique se joue aussi sur les réseaux sociaux. Pour mener la riposte face à une opposition qui a pris de l’avance sur ce terrain, le RDPC a discrètement constitué un groupe de jeunes activistes », peut-on lire dans les colonnes de Jeune Afrique.

Ces jeunes en majorité des étudiants "scrutent minutieusement les réseaux sociaux, à la quête des publications à caractère politique. Ils ont plusieurs comptes par personnes sous des noms divers sur la toile avec de faux profils. "Leur matériel de travail est composé d’un smartphone, d’un ordinateur et des secrets, offerts par les responsables du RDPC. Certains sont recrutés par des membres du Comité Central du parti au pouvoir".

Ils perçoivent mensuellement la somme de 50.000 FCFA et se rencontrent tous les 3 mois à Yaoundé. Pourtant, précisent nos confrères, «cette brigade n’est répertoriée dans aucun document du RDPC. Elle n’a non plus été baptisée. Elle n’a pas de nom en d’autres termes. Elle opère dans la plus grande discrétion. Seule indication donnée par une source interne : elle est placée sous la tutelle d’un «coordinateur des médias cybernétiques». Bien que ce poste n’apparaisse nulle part dans l’organigramme du RDPC, il est pour l’heure occupé par Laurent-Charles Boyomo-Assala, un universitaire de renom proche du ministre d’État et responsable de la communication du parti, Jacques Fame Ndongo».