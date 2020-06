CAMEROUN :: Tribunal : Le procès Paul Tchouta renvoyé le 24 juin :: CAMEROON

Le septième renvoi pour non extraction du prévenu et non citation des autres parties, alors que l’influenceur Web était dans le second convoi qui le conduisait au tribunal où ses conseils d attendaient.

Comme lors des précédentes audiences, la cour à une fois de plus renvoyée la cause, dans l´affaire opposant le Web journaliste Paul Tchouta, à Calixte Beyala. C´était hier au tribunal de premier de première instance centre administratif, à la grande surprise des conseils, parents et amis venus pour la circonstance. L´affaire Paul Tchouta a été renvoyée pour le 24 juin, pour non extraction du prévenu et non citation des autres parties.

Une décision prise en présence de ses avocats arrivés à l´heure, attendant leur client, qui était dans le second convoi, qui conduisait le prévenu au tribunal. C´est à 10h30, que le véhicule de l´administration pénitentiaire, transportant ce dernier se gare. A peine descendu du car très détendu et confiant, il sera informé immédiatement de la décision d´un énième renvoi.

Juste le temps de quelques échanges avec les proches venus le soutenir, surtout Alain Fogue, qui lui demandera de tenir bon, sur ordre de ses geôliers, il embarquera, pour un retour à la prison centrale de Kondengui. Déjà un an que le Web journaliste est en détention préventive, sous mandat de dépôt depuis le 10 juin 2019, après 13 jours de garde à vue dans les cellules de la police judiciaire, accusé de diffamation par Calixte Beyala.

Déjà sept renvois dans ce procès interminable, c´est le 11 juin 2019, qu´il a été présenté pour la première fois au tribunal de première instance. Le 28 mai 2019, des éléments de la police ont procédé à l’arrestation de Paul Chouta, reporter pour le site web d’actualités camerounais Cameroun Web, suite à une plainte en diffamation déposée par l’écrivain français camerounais Calixthe Beyala.