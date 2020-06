FRANCE :: PORTRAIT: KOUMIAL FRANÇOISE BLONDINE: LE CHAMPAGNE MA PASSION :: FRANCE

Alors toute petite, elle rêvait déjà pour de grande aventure, et c’est en 2002 que cette aventure prendra corps dans un cyber café de Douala où elle n’était que simple gérante.

À la suite d’un court cursus scolaire qui l’amènera en première de l’enseignement secondaire, elle va rapidement s’intéresser aux affaires dans son pays natal, de secrétaire bureautique à serveuse dans les bars du quartier, elle va gérer un cyber café aux cités sic face Université de Douala.

C’est ainsi que dans ce cyber café, et via le net, une rencontre va totalement bouleverser sa vie et l’amener en France. Arrivée dans le Sud de la France où elle pose ses valises dès les années 2002, et après la maternité, elle va rapidement se lancer dans plusieurs activités qui la conduira tour à tour à vendeuse dans plusieurs enseignes de la place, là nous sommes dans les années 2008 jusqu’en 2010, puis de 2010 à 2013, elle crée sa première entreprise nommée Global Business Service.

Première expérience dans l’entreprenariat qui connaîtra un léger succès mais qui ne fera pas long feu. Après un passage en gériatrie comme auxiliaire de vie début 2014 à 2017, elle sera toujours animée par l’idée de créer sa propre société.

Femme courage et déterminée, elle passera un grand moment d’observation et d’adaptation dans le milieu de l’évènementiel, tant en milieu africain qu’en milieu européen pour voir ce qui marche le mieux et chercher la bonne idée pour rebondir de plus belle.

En plus, elle effectuera un tour dans des vignes en Europe et surtout dans la France profonde à la recherche de la bonne affaire.

C’est ainsi qu’en 2018, elle va se lancer dans le domaine viticole suite à une passion pour le champagne et les grands crus pour parfaire et mettre sur pied son business : d’où la naissance de l’entreprise SASU LE PRESIDENT pour la commercialisation du champagne, l’import-export, l’événementiel, la représentation de quelques vignerons prêt à lui faire confiance, la visite des châteaux et domaines viticoles, animation master classe et organisation des journées dégustations.

Fin 2019, c’est dans un restaurant chic de Paris que s’effectuera la première grande dégustation de plusieurs marques de champagne avec la présence de quelques vignerons, tous venus de l’arrière de la France.

Février 2020, c’est à l’occasion de la grande nuit du live à Paris qu’elle va définitivement conquérir le cœur des Parisiens avec ce live que participait les artistes : Prince Patrice de Suisse, Sergeo Polo et Samy DIKO. Une grande soirée qui permettra aux multiples invités de découvrir le charisme, le charme, la force tranquille et le dynamisme de dame Blondine, encore appelé Ma Chérie pour les intimes.

Sachant que, depuis la création de SASU LE PRESIDENT, elle arpente chaque jour, les ruelles serpentées des régions champagne Ardenne jusqu’au Sud de la France à la recherche des bonnes affaires pour croitre son business.

Alors qu’elle a déjà une petite idée sur le déroulé de la seconde nuit du live prévue en 2021 à Paris, dame KOUMIAL Françoise Blondine de SASU LE PRESIDENT vous invite les 19 et 20 juin 2021 prochain à Ruel Malmaison, à un jet de pierre du quartier d’affaires de la Défense autour du thème BUSINESS ENTREPRENEURS DE PARTAGE. Un événement organisé par Sasu Le President avec la collaboration de Tam’s Event.

Il sera question lors de ces 2 jours que vous propose l’entreprise SASU LE PRESIDENT, la présentation de vos entreprises avec des pitchs de mises en valeur et des espaces workshop dédiés à la vente de vos produits ; mais également d’un réseau important d’entrepreneurs et d’investisseurs.

Si le nombre de place est limité, il est question de prendre attache avec l’entreprise SASU LE PRESIDENT où se pré inscrire sur business.entrepreneur.france@gmail.com ou appeler le 06.50.66.87.87 ou 06.45.04.19.40 .

Aujourd’hui avec l’expérience du terrain depuis bientôt 2 ans avec les vignerons, Blondine a eu la fabuleuse idée de créer sa propre marque de champagne sous l’appellation MATT & BLONDINE, et côté vin sous l’appellation SERGE & BLONDINE.