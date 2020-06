CAMEROUN :: Décès du journaliste Samuel Wazizi, Réaction du CPD: Tous debout pour dire « Justice pour Wazizi » :: CAMEROON

C’est avec une profonde consternation doublée d’indignation que la Cameroon Patriotic Diaspora a pris connaissance de la mort, des suites de tortures, du journaliste Samuel Wazizi, kidnappé le 02 août 2019 par l’armée camerounaise.

Le CPD dénonce avec la plus vive énergie ce nouvel acte barbare et sanguinaire des forces de sécurité et de défense du Cameroun dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

L’accumulation de tels crimes démontre à souhait, la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et la tenue d’un véritable dialogue national inclusif.

Une fois de trop, ce crime pourrait rester impuni si rien n’est fait. Après que la mort du journaliste ait fuité dans les médias privés, l’armée camerounaise a reconnu, à travers un communiqué, avoir arrêté Samuel Wazizi en Aout 2019 « pour exploitation » suite à ses activités séparatistes, un euphémisme répressif qui signifie dans le jargon de l’armée camerounaise, « torturer un suspect pour lui soutirer des aveux ».

Le communiqué reconnait ensuite le décès de Wazizi depuis Aout 2019, mais prétend que le journaliste serait mort de maladie plutôt que de torture.

Le CPD s’élève fermement contre cette autre exécution extrajudiciaire et exige justice pour Wazizi ! Comme pour le massacre de Ngarbuh et l’assassinat des deux femmes et de leurs bébés dans l’Extrême Nord, pour ne citer que ceux-là, le CPD exige :



- une Commission d’enquête indépendante sur les circonstances de la mort de Wazizi,

- des sanctions sévères contre les responsables de ce crime odieux !

Concernant cette énième violation des droits humains fondamentaux, le CPD rappelle que sans liberté de presse, liberté d’opinion, liberté d’association et liberté de manifestation,

AUCUN changement ne sera possible au Cameroun. C’est pourquoi, fidèle aux résolutions du Forum de Munich, le CPD appelle toutes les forces vives démocratiques de l’intérieur et de la Diaspora à se coaliser autour du respect des droits humains, de la lutte contre l’impunité au Cameroun.

Il est temps de cesser de subir l’oppression permanente de ce régime et la terreur avec laquelle il répond aux légitimes aspirations du peuple camerounais pour la liberté.

Réclamer la justice pour Wazizi, c’est défendre nos droits humains fondamentaux ! Aujourd’hui c’est Wazizi, demain ça pourrait être un autre citoyen ! Tous debout pour dire « Justice pour Wazizi » !

Fait à Munich, le 06/06/2020

Pour le Directoire,

Dr Etah Ewane

Coordonnateur

