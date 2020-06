CAMEROUN :: Concours de l'association féminine la plus citoyenne de Douala 2 :: CAMEROON

L'association des femmes Haut-Nkam de New Town 1 s'impose. Elle ont reçu un chèque d'un million des mains de Mme Huguette Geneviève Mboutou la nouvelle marraine du concours.

C'est la somptueuse salle du cercle municipal de Douala 2 qui a servi de cadre a la cérémonie marquant la dixième édition du concours de l'association féminine la plus citoyenne de l'arrondissement de Douala 2.

Pour cette édition particulière marquée par la pandémie du covid19 dont les chiffres ne font qu'evoluer, Mme Denise Fampou Maire de Douala 2è et initiatrice de ce concours a décidé de ne pas déroger a ses habitudes mieux, elle a tenu a impliquer les différentes associations inscrites à Ce concours dans la lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que dans les modules sur lesquels ces femmes étaient évaluées, on pouvait retrouver la stratégie de mise sur pied dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ceci ajouté aux modules habituels que sont : le curage des caniveaux, la création du activité génératrice de revenu ainsi que la peinture des tables et comptoirs marchands en rose et blanc. Car il faut noter que ce concours vise impliquer les femmes dans la lutte contre l'insalubrité dans l'arrondissement.

Voilà pourquoi au final,les lots sont constitués de balais, pèles, brouettes, mais aussi des pulvérisateurs, des savons et des bouteilles d'huile.

Elles étaient donc soixante sur la ligne de départ pour à la fin ne retenir que six. Ceci démontre tout le sérieux et la malice des membres du jury au moment d'octroyer les points à chaque association méritante.

C'est ainsi qu'au classement final de cette année : l'association des femmes Balouck-poucha se classe 5è et empoche un chèque de 150.000 FCFA . Elle est devancée par Femmes solidaires engagées de new bell qui se classe en 4è position avec un chèque de 200.000fcfa. en troisième position on retrouve AFNA qui empoche le chèque de 250.000fcfa. la deuxième position de ce concours est occupée par l'association Femmes Baboutcha-Fongang qui s'en sort avec la somme de 300.000fcfa . La première place est revenue à l'association Femmes actuelles de Babylone-Ngangue qui s'en sort avec un chèque de 400.000 FCFA.

Le prix spécial et le plus disputé a été remporté par les femmes de l'association des femmes Haut-Nkam de New Town 1. Elles ont reçu des mains de Mme Huguette Geneviève Mboutou la somme d' un million et 160.000 FCFA.

Il faut noter que toutes les associations régulièrement inscrites a ce concours ont reçu un Prime de participation de soixante mille ainsi que du matériel de lutte contre l'insalubrité. '' Ce concept ne vise pas juste à récompenser les femmes, mais permet de sensibiliser et d’ancrer dans la conscience des Mères et femmes qui représentent 60% de la population de Douala 2ème, les reflexes d’hygiene, de salubrité et l’esprit d’entrepreneuriat et de vivre ensemble, c est plus de 2000 menages depuis 2010 que nous avons touchés, et prés de 10.000 jeunes dans nos écoles aussi, avec le concept du jeune le plus citoyen.Je les invites à continuer sur la même lancer pour le bien de toutes et tous les Newbellois'' ajoutera Me Denise Fampou qui en ces mots a tenu en encourager celles des associations qui n'ont pas de chèque afin qu'elles puissent succéder aux femmes Haut-Nkam de Newtown 1.