CAMEROUN :: L'artiste Charlotte Dipanda veut la fin du régime Biya ( texte et vidéo) :: CAMEROON

Invitée de la journaliste d'origine camerounaise et ivoirienne Ekia Badou sur la télévision Voice of America le 22 mai dernier, la jeune chanteuse camerounaise à la beauté sculpturale, a clairement fait savoir, qu'il faut que Paul Biya le chef de l'État camerounais au pouvoir depuis quasiment 38 ans, passe la main.

Pour l'artiste chanteuse Charlotte Dipanda, le Cameroun ne peut pas se développer sous le régime Biya. Un éternel règne qui selon elle, n'a plus rien à apporter pour le développement du Cameroun. Pas de langue de bois de la part de l'artiste féminine camerounaise la plus célèbre à l'international : Paul Biya doit partir, et laisser le pouvoir à une génération plus jeune qui pourra conduire les Camerounais au développement. Bien plus, la belle en a "ras- la - guitare " de toujours voir Paul Biya au pouvoir, depuis qu'elle est arrivée sous le soleil.

Nous vous proposons l'extrait de vidéo où avec la liberté de ton qu'on lui connaît, Charlotte Dipanda demande que Paul Biya " abdique ", pour donner une vraie chance au Cameroun, de se développer, avec une jeunesse admiratrice de ce qui se passe ailleurs. La veut purement et simplement, l'alternance à la tête du Cameroun.

Focus sur la vidéo dès la 5ème minute