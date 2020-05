CAMEROUN :: Lutte contre la covid19 : Nestlé fait un don de produits alimentaires aux familles vulnérables. :: CAMEROON

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du corona virus, et par souci du bien être des communautés, Nestlé Cameroun a offert un important lot de produits alimentaires au profit des personnes vulnérables.

Au profit des familles vulnérables

Nestlé Cameroun fait un don de 500 cartons de produits alimentaires pour aider les familles vulnérables dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 au Cameroun. Ce don bénéficiera à plus 2000 personnes vulnérables de la région du Littoral. Il s’agit de la seconde partie du don qui a été réceptionnée le vendredi 15 Mai 2020 par Mme Hélène BISSOMBI, Délégué Régional du Ministère des Affaires Sociales pour le Littoral. Nestlé a à cœur de contribuer à préserver la santé et le bien-être des familles et des communautés et a un rôle essentiel à jouer pendant la crise du COVID-19. De plus, Nestlé est pleinement conscient de sa responsabilité de fournir une bonne alimentation, en particulier aux personnes les plus vulnérables de la société notamment les orphelins, les personnes handicapées et les aveugles.

Un soutien pendant les moments difficiles

À ce titre, Robert HELOU, Administrateur Général de Nestlé Cameroun, déclare que : « je tiens une fois de plus au nom de tous les employés de Nestlé Cameroun à offrir notre soutien à tous les camerounais. Pendant ces moments difficiles, il est de notre devoir d’apporter notre contribution pour l’alimentation saine des familles vulnérables au Cameroun. » Il a par ailleurs réitéré l’engagement de Nestlé Cameroun à assurer la disponibilité constante des produits alimentaires abordables et accessibles pour aider les familles à continuer à s’alimenter sainement pendant ces moments difficiles. Nestlé a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses employés, des distributeurs et de tous les acteurs de sa chaîne de distribution. Ce qui va en droite ligne avec l’exigence du respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement auxquelles Nestlé Cameroun attache une importance capitale.

Travailler pour la sante et le bien être de tous

Fidèle à sa raison d’être qui est d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, Nestlé continuera à travailler en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et l’ensemble des autres parties prenantes, pour la santé et le bien-être de tous. Il convient de rappeler qu’après les 10 tonnes de produits alimentaires qui ont été donné au Ministère de la Santé, Nestlé a déjà offert 10 autres tonnes de produits alimentaires aux structures

Hospitalières à travers le pays. Au niveau de l’Afrique Centrale et de l’Ouest, Nestlé soutient plus de 850 000 personnes vulnérables dans le cadre d’un effort de 3,4 millions $ pour aider les pays à combattre le COVID-19.

A propos de Nestlé Cameroun S.A

Présente au Cameroun depuis plus de 50 ans, Nestlé est une entreprise agro-alimentaire, leader en matière de nutrition, santé et bien-être, qui a pour ambition d’améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain pour les individus et les familles camerounaises et, de la sous-région Afrique Centrale. Notre approche des affaires réside dans le concept de création de valeur partagée. En effet, nous sommes convaincus que le succès à long terme de notre entreprise repose sur notre capacité constante à créer de la valeur, tant pour nos actionnaires que pour la société dans son ensemble.