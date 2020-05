CAMEROUN :: Paul Biya, un fantôme toujours vivant. :: CAMEROON

Donné pour mort après l’audience accordée à Christophe Guillou, ambassadeur de France au Cameroun, Paul Biya a reçu en audience le représentant du secrétaire de l’Onu.

Le fantôme se porte bien.

Francois Lounceny, représentant spécial du secrétaire général de l’organisation des Nations unies a été reçu en audience par le président Paul Biya au palais de l’unité le mercredi 13 Mai 2020.

Cette rencontre au sommet de l’Etat qui vient mettre fin à toutes les spéculations sur la santé de Paul Biya et sa capacité à diriger le pays portait essentiellement sur les mesures présidentielles dans la lutte contre le corona virus, et la situation sécuritaire liée à la crise dans les régions du nord ouest et du sud ouest.

Au sortir de cette audience, le journal Perspectives d’Afrique, paraissant à Yaoundé écrit le satisfecit de l’organisation mondiale « L’Onu rassurée ».

Répondant sur la mort présumée de paul Biya, annoncée à grand renfort de publicité sur la toile, le quotidien l’Epervier de Yaoundé écrit, avec emphase « Paul Biya le « fantôme » qui accorde les audiences » Pour le journal « Le chef d’Etat que certains esprits tourmentés ont annoncés pour mort a recu le 13 Mai 2020, François Lounceny Fall, chef du bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, représentant spécial de secrétaire général des Nations Unies »

Pour ce tabloïd proche des cercles du pouvoir de Yaoundé, il s’agit d’un pied de nez à une opinion répandue sur la toile qui interroge le silence assourdissant de Paul Biya depuis l’annonce de la pandémie du corona virus au Cameroun et sa capacité à gouverner.

La sortie du palais de l’unité est la preuve de la vitalité au sommet de l’Etat « cette audience vient taire la polémique sur l’Etat de santé du président de la République. Apres l’audience accordée a l’ambassadeur de France au Cameroun Christophe Guillou le 16Avril 2020, Paul Biya est en parfaite santé et tient le gouvernement du Cameroun »…Soit.