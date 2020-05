CAMEROUN :: Projets énergétiques: Théodore Nsangou le DG de EDC ou la compétence faite chair :: CAMEROON

Le 04 mai dernier, le président de la République Paul Biya, a pris un décret qui réorganise le secteur de l'électricité, ainsi que les projets énergétiques au Cameroun.

Ce nouveau texte du chef de l'État, agrandit le portefeuille d'Electricity Development Corporation ( EDC), et lui accorde une marge de manœuvre qui lui permettra de mettre au service du Cameroun, l'immense potentiel technique de ses ressources humaines, sous la houlette du Dr. Théodore Nsangou son directeur général ( DG).

Théodore Nsangou pour qui les bailleurs de fonds du Cameroun ne tarissent point d'éloges au vu de ses compétences techniques de très haut vol dans le domaine de l'hydroélectricité, est ingénieur du Génie civil, diplômé de l'Ecole des travaux publics de Paris ( France). Docteur en Mécanique appliquée de la construction, Théodore Nsangou le DG de EDC, est aussi titulaire d'un Master Business Administration ( MBA) de l'Université de Virginie (États-Unis).

L'ancien directeur des Équipements et de la Production hydraulique à l'ancienne Société nationale d'électricité du Cameroun ( Sonel), est une fierté pour le pays. Il excelle dans son domaine. Les principaux bailleurs de fonds ( la Banque mondiale, la Bad, Jica, la Banque européenne d'investissement) du Cameroun pour les grands projets énergétiques, ne jurent que par le Dr. Théodore Nsangou. Le nouveau décret du chef de l'État du 04 mai 2020, fait de EDC le bras séculier et le laboratoire du Cameroun pour sa politique énergétique. Preuve que les grands projets structurants du président de la République, vont connaitre un coup d'accélérateur et une dynamique nouvelle.

Grâce à sa très grande maitrise du secteur énergétique, Théodore Nsangou a énormément contribué pour que le dossier du projet du barrage de Lom Pangar ( région de l'Est Cameroun), sorte des tiroirs où il était enfoui depuis 1992, et a travaillé pour que les financements relatifs à ce projet, soient trouvés auprès des bailleurs de fonds.

Technocrate, Théodore Nsangou le DG EDC réalise actuellement le projet dénommé PREREDT. Il s'agit d'un projet qui consiste en l'électrification de 500 villages camerounais. En effet, ledit projet était censé être réalisé par l'Agence d'électrification rurale ( AER). Seulement, les financiers du projet que sont la Banque africaine de développement ( BAD) et la Jica ( Coopération japonaise), ont exigé que le projet soit réalisé par EDC, grâce à la compétence et à l'expertise avérée que ces derniers connaissent et reconnaissent à Théodore Nsangou.

EDC a conduit les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Lom Pangar, sous la houlette de Théodore Nsangou. Une prouesse technologique qui lui vaut toute la confiance et l'estime des bailleurs de fonds du projet. La Banque mondiale avait par exemple fait venir plusieurs experts de cinq pays africains dont elle finance les projets hydroélectriques, s'abreuver à l'expérience de Lom Pangar. Un projet hydroélectrique présenté comme un modèle de réussite, par l'institution de Bretton Woods qui n'hésite pas à louer la science en la matière, et le doigté managérial de Théodore Nsangou le DG de EDC.

Le décret du président de la République pris le 04 mai 2020 sur la reconfiguration de la société camerounaise à capitaux publics EDC, est une bonne chose pour cette société qui a à sa tête, un technocrate de haut vol et à même de donner parfaitement corps aux projets énergétiques de Paul Biya, pour un coup de pouce à l'industrialisation et à la marche du pays vers l'émergence.