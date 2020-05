CAMEROUN :: Coronavirus-Littoral : 100 dépouilles des victimes du Covid19 sont abandonnées dans cette région :: CAMEROON

Dans une correspondance récemment adressée à un directeur général de société KN and Co, le délégué régional des Forêts et de la Faune sollicite la mise à disposition des planches pour la fabrication des cercueils destinés à l’inhumation de ces corps.

C’est plus exactement une lettre de Nna Francis Durand, délégué régional des Forêts et de la Faune du Littoral, adressée le 28 avril 2020 au directeur général KN and CO LTD. Le responsable régional du ministère des Forêts y sollicite la mise à disposition par ladite société, de «planches nécessaires pour la fabrication de cent (100) cercueils destinés à l’enterrement digne des dépouilles abandonnées victimes du COVID-19».

Cette correspondance fait suite à celle adressée au délégué régional des Forêts et de la Faune par le Gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Diboua qui évoquait les mêmes motifs pour les besoins de la mairie de la Ville de Douala, le 24 Avril dernier.