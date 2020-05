Plainte en France contre MOMO Jean:Me Félicité ZEIFMAN interpelle le Premier ministre du Cameroun :: CAMEROON

Avocat au Barreau de Paris, Maître Félicite - Esther ZEIFMAN, souhaite que le Ministre Délégué près du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me MOMO Jean De Dieu soit ramené à l'ordre à cause "d’une incroyable vulgarité(...),des attaques et des injures ad hominem, sa marque de fabrique dévalorisant ainsi la fonction ministérielle. Une plainte en cours en France contre Jean De Dieu MOMO. Lisez l'intégralité de la lettre...

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE DION NGUTE

Monsieur le Premier Ministre,

Je me serai bien passée de vous adresser cette lettre ouverte et me serai contentée en ma qualité d’Avocate de saisir les Juridictions françaises compétentes pour laver mon honneur si les faits que je vous soumets ne revêtent pas à mon sens une gravité parce qu’émanant d’un membre de votre gouvernement.

En effet, le 1er mai dernier, dans un groupe WhatsApp ouvert aux avocats de nationalité et d’origine camerounaise exerçant au Cameroun et à l’étranger, Monsieur Jean de Dieu MOMO, Ministre Délégué près du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux a proféré contre moi une série d’injures telles que l’attestent les captures d’écran en annexe.

Je vous informe que Monsieur MOMO est inscrit dans ce groupe en sa qualité de membre du gouvernement et non d’Avocat puisque omis du tableau de l’Ordre des Avocats du Cameroun du fait de ses fonctions ministérielles.

Les propos tenus par Monsieur MOMO sont, Monsieur le Premier Ministre d’une incroyable vulgarité et ont choqué plus d’un confrère membre de ce groupe.

Monsieur le Premier Ministre, comme je vous l’ai indiqué plus haut, je me serai bien passée de m’adresser à vous si ces injures n’avaient pas été dites par un membre du gouvernement.

J’ai toujours pensé et les camerounais avec moi que la fonction de ministre exige un minimum d’élégance et de correction langagière pour ceux qui ont l’honneur d’être choisis pour servir dignement l’intérêt général.

Il se trouve malheureusement, Monsieur le Premier Ministre, que votre collaborateur Monsieur MOMO a fait des attaques et des injures ad hominem, sa marque de fabrique dévalorisant ainsi la fonction ministérielle.

Des personnalités publiques de haut rang tel que les membres du gouvernement dans un pays où la majorité de la population est jeune se doivent de s’illustrer par un comportement public exemplaire.

Que pensent ce millier de jeunes qui suivent le Ministre MOMO dans les réseaux sociaux et dont le langage n’est pas toujours à la hauteur de la fonction qu’il occupe ?

Pouvons-nous encore Monsieur le Premier Ministre exiger de nos jeunes des comportements sociaux de base comme la politesse, la courtoisie, l’élégance, le respect de l’autre et le respect dû aux femmes si un membre du gouvernement peut ainsi se laisser aller à ce niveau de grossièretés ?

Le débat public ne devrait pas être l’occasion de laisser paraître ce type d’attitudes totalement primaires.

Voulez-vous Monsieur le Premier Ministre que des jeunes camerounais retiennent que pour être ministre au Cameroun et s’y maintenir, il faille être grossier, insultant, malpoli et vulgaire envers tout le monde ?

Heureusement que le gouvernement que vous dirigez a encore en son sein des personnalités qui forcent l’admiration et le respect par leurs comportements exemplaires et qui sont modérées dans leur prise de parole.

On ne se refait pas soit. Mais Monsieur le Premier Ministre, en tant que Chef du gouvernement, je pense qu’il ne serait pas inutile pour vous de faire un rappel à l’ordre ferme et formel au Ministre MOMO afin que son image clivante n’agisse pas comme un repoussoir pour votre gouvernement entier.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en ma respectueuse considération.

Félicité Esther ZEIFMAN

Avocat Associé