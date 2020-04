CAMEROUN :: Plan de Riposte Communal contre le Covid-19 à Douala 1er: Lengue Malapa sensibilise au marché Mboppi :: CAMEROON

La troisième étape du plan d'action contre le Covid-19 dans les marchés de la commune de Douala 1er qui se déroulait au marché Mboppi a connu la présence non moins remarquée du Maire Jean Jacques Lengue Malapa.

La commune de Douala 1 er est littéralement engagée dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. Il est question ici que l'évolution de cette sale maladie soit stoppée net dans cette commune. Voilà pourquoi il a été élaboré un plan de Riposte Communal propre a celle-ci dont l'une des articulations phares est la descente dans les marchés pour y effectuer des travaux d'hygiène et salubrité chapeautés par la désinfection des artères de ces marchés par des équipes spécialisées de la délégation régionale de la santé.

Après les étapes du Marché Sandaga et du marché New Deido, la campagne de propreté dans les marchés s'est arrêtée ce dimanche au marché Mboppi. Ce marché qui est décrit comme l'un des plus grand en commerce en gros d'Afrique subsaharienne a eu l'honneur de recevoir la visite des équipes de la Mairie de Douala 1er encadrées par la police municipale.

Malgré la sensibilisation effectuée par la mairie, on a connu une assez faible mobilisation des commerçants. Ceux de Certains secteurs étaient tout de même présents autour de leur présidente , dame Lodjio Martine et ce sont ces derniers après avoir reçu du matériel de travail ainsi que des équipements de protection individuelle qui se sont mis au travail. Ce sont donc ces derniers qui ont eu la chance de voir monsieur le Maire lui même descendre dans ce marché pour personnellement toucher du doigt les difficultés de ses équipes à effectuer cette opération en l'absence d'une grande partie des commerçants. Il a tout de même félicité ceux des commerçants qui étaient présents tout en précisant que cette activité n'est pas une activité à prendre à la légère car elle rentre dans le plan national de lutte contre le Covid-19 initié au plus haut niveau de l'état.il serait donc de bon ton que les commerçants comprennent les enjeux de ces descentes et se joignent aux équipes de la mairie pour une plus grande efficacité de cette opération car il faut noter que même l'étape du marché New Deido n'avait pas connu un grand engouement.

Tout de même, le Maire a tenu a confirmer que cette campagne va se poursuivre selon le calendrier qui a été établi et publié. Ce dernier envoie les équipes de la mairie Pour leur prochain arrêt au marché d'Essengue situé dans la zone portuaire tout en espérant que de ce côté, les commerçants intègrent le bien fondé de cette opération.