CAMEROUN :: Affaire Ibrahim Bello : Deux policiers déclarés coupables :: CAMEROON

Ibrahim Bello peut maintenant avoir le coeur en paix puisque ses «tortionnaires » seront bientôt condamnés. Ils ont été déclarés coupables de torture et de blessures graves par le Tribunal de grande instance de Bafia le 16 avril 2020. L’audience a été renvoyée au 06 mai prochain pour permettre au juge de se prononcer sur les peines à infliger aux deux policiers incriminés.

Au cours de l’audience du 1er avril dernier, le collège d’avocats de l’Ong Mandela Center International avait sollicité 1 milliard Fcfa à titre de dommages et intérêts repartis en perte totale par amputation des membres inférieurs, paralysie d’un membre supérieur sans oublier les préjudices physiologique, économique, moral et des frais de procédure.

Soupçonné, en février 2017, par un particulier d’avoir tenté de voler son véhicule au marché d'Ombessa [département du Mbam et Inoubou, région du Centre], Ibrahim Bello, alors âgé de 16 ans avait été conduit au poste de police. Les enquêteurs, pour lui soutirer des aveux, l’ont torturé avant de le relaxer. Mal en point au bord de la route, il est conduit dans un hôpital grâce à l’intervention d’un bon samaritain. Ses deux jambes sont amputées pour lui sauver la vie.

Pour une prise en charge optimale et pour que justice soit rendue, des lanceurs d’alerte comme le journaliste Paul Chouta et plusieurs collectifs de bienfaiteurs et d’avocats vont se constituer. Grâce par exemple aux démarches de l'Ong Mandela Center International, des engagements ont été pris par l’Etat du Cameroun, dans le but d’assurer sa prise en charge complète. Actuellement, il est interné au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul Emile Léger à Yaoundé.