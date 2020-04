CAMEROUN :: Lutte contre covi19 : CIMENCAM offre des masques chirurgicaux aux populations de Douala IV. :: CAMEROON

La Société les Cimenteries du Cameroun (CIMENCAM), s’est engagée dans la lutte contre le corona virus au Cameroun. Sur le terrain beaucoup d’actions entreprises autour des sites d’installation de cette cimenterie. Dans l’arrondissement de Douala IV ou se situe l’usine principale, les populations viennent de bénéficier de masques chirurgicaux.

Venir au secours des populations de Douala IV

La pandémie du corona virus menace. Au Cameroun, l’urgence est hautement signalée. Le gouvernement a pris des mesures de riposte au corona virus. C’est dans ce sens que Cimencam dont le siège se trouve dans l’arrondissement de Douala IV a entrepris un vaste programme d’actions de lutte contre ce fléau. Aussi, un important lot de 5000 masques chirurgicaux a été remis vendredi 17 Avril à Biri Raymond, premier adjoint au maire de Douala IV. Pour le Directeur General Benoit Galichet il s’agit « d’aider les communautés de Douala 4eme à appliquer les règles du gouvernement dans la lutte contre le danger du corona virus » A la direction générale de Cimencam ou la brève cérémonie a eu lieu sans tambours ni trompettes en raison des restrictions gouvernementales, la gratitude était celle du représentant du maire au nom des couches sensibles des populations « Je suis heureux de recevoir ces 5000 masques chirurgicaux de la part de la société CIMENCAM. Faut-il le rappeler le contexte est celui de la propagation du covid19 qui a surpris tout le monde. Et qui fait des ravages »

Venir au secours du personnel soignant

Bien plus, tous les établissements hospitaliers se sont mobilisés pour barrer la route à la propagation du virus. L’hôpital de Bonassama dans l’arrondissement de Douala 4 eme, siège de la première cimenterie au installée au Cameroun n’est pas en reste. Dans le cadre de la lutte contre covid19, le Directeur de cet établissement hospitalier a sollicité Cimencam, en urgence. Pour Benoit Galichet « En urgence, le Directeur de l’hôpital nous a appelés pour nous faire état de la pénurie de masques dans son établissement hospitalier. Notre rôle d’entreprise citoyenne était de répondre à cet appel avec un don de 5000 masques pour aider le personnel soignant de se protéger contre le covid19. Parce que c’est important pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et tout le personnel médical d’être en bonne santé pour pouvoir guérir non seulement les patients du corona virus mais aussi d’autres pathologies »

Pour stopper la propagation du corona virus.

Pour stopper la propagation de cette pandémie à la commune de Douala 4, il a été mis sur pied un comité communal de lutte contre le covid19. Il est composé du sous-préfet, du Maire, des personnalités ressources, des entreprises de notre cité arrondissement parmi lesquelles Cimencam et les chefferies traditionnelles. Pour Raymond Biri « C’est dans ce sens que nous avons sollicités les entreprises comme Cimencam de nous venir en aide. Nous disons merci pour cet important don, nous en ferons bon usage » Pour y parvenir, la commune a formé 200 agents de santé communautaires qui vont se déployer dans les sites de propagation du corona virus pour la sensibilisation sur la pandémie et la distribution des casques. Les marchés, les carrefours, les motos taximen, les populations défavorisées, aussi bien que les couches vulnérables.

Respect des mesures gouvernementales.

Une dynamique qui s’étale sur tous les sites de l’entreprise. Et Benoit Galichet le confesse « Nous avons beaucoup d’actions autour de nos sites : Nonayos, olembe, Figuil. Nous allons fornir des fontaines d’eau pour que les gens puissent se laver les mains, du savon, des masques, aider les prisonniers à fabriquer les masques » Au demeurant Cimencam est une entreprise citoyenne « On applique à cent pour cent les mesures édictées par le gouvernement pour lutter contre le corona virus »Ici, Le port du masque, le lavage des mains, sont de mise. Pour respecter la mesure de confinement, le télétravail a été instauré pour une partie des employés. Pour favoriser le travail à la maison, encourager la prime de congé. Entreprise avant-gardiste« Il y a plus d’un mois et demi que nous avons commandé un important lot de masques pour faire face au corona ». Au-delà de toutes ces mesures, le travail continue, sans interruption. Pour le Directeur général« Les usines continuent de tourner à plein régime. Les camions chargent le ciment qui sort de l’usine, les chauffeurs de ces camions comme les chargeurs sont protégés ».