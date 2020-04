Coronavirus: Le Cameroun est le 5è pays le plus touché sur le continent :: CAMEROON

Le pays compte déjà près de 850 personnes infectées, 14 décès et 61 personnes guéries de la maladie. Des statistiques qui placent le Cameroun au 5è rang des pays les plus touchés par la pandémie sur le continent.

Pour l’heure, l’Afrique du Sud pointe à la première place de ce classement avec «ses 1934 cas, 18 décès et 95 personnes guéries. L’Égypte est à la seconde marche avec 1699 cas, 118 morts et 348 guéris. A la troisième, l’Algérie s’arroge la médaille de bronze avec 1666 cas, 235 victimes et 347 guéris. Le Maroc échoue au pied du podium avec 1374 cas, 97 morts et 109 guéris».