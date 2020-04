CAMEROUN :: L'inertie produite par le régime de Yaoundé confine dans une immobilité proche de la mort. :: CAMEROON

Peu importe combien de fois les propagandistes du régime nous jettent du sable dans les yeux, essayant de nous conduire à travers des eaux inconnues avec un dictateur porté disparu. Dans un régime fondé sur le culte de la personnalité et la personnalisation du pouvoir, tous ces actes de charlatanisme politique ne servent à rien, parce que leur chef est connu pour avoir dit que l'agitation n'est pas un signe de vitalité.

Le CL2P comprend, cependant, que les partisans du régime vont tout mettre en œuvre pour protéger leurs privilèges et éviter la justice.

Par contre, la réalité est qu'il n'y aura aucune sorte d’épiphanie à espérer de l'immobilité du régime. Nous ne pouvons pas contrôler une réalité produite par des esprits retors issus de la propagande d’une tyrannie. La seule chose que ce genre de réalité peut produire est la zombification.

C'est là que des organisations de défense des droits de l'Homme, telles que le CL2P, estiment qu'il est inadmissible de priver les gens ordinaires de leurs droits fondamentaux.

Il s'agit d'une institution qui honore et respecte les droits de l'Homme. Par conséquent, le CL2P a d’abord pour mandat de soutenir la reconnaissance des Camerounais ordinaires comme des entités juridiques responsables et à part entière. Entités juridiques ayant le pouvoir et les compétences décisionnelles nécessaires pour faire respecter leurs droits, notamment à la vie, et à une égale protection en vertu de la loi, puis la nécessité d'un nouveau contrat social fondé sur l'égalité des droits et la justice sociale.

Parce qu’il n'y a pas d'autre moyen de contourner ces valeurs cardinales.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org/