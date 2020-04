CAMEROUN :: Lutte contre le Covid-19 : Le milliardaire Baba Danpullo offre 100 millions à l'État :: CAMEROON

Le fonds spécial de lutte contre le Coronavirus ( Covid - 19), mis en place par Paul Biya le président de la République, porte du fruit.

Hier mercredi 1er avril 2020, l'homme d'affaires camerounais Baba Danpullo, a offert 100 millions francs CFA, au gouvernement camerounais, dans le cadre de la lutte contre le Covid - 19. C'est en réponse au fonds spécial de lutte contre le Coronavirus, créé un jour plutôt, par le chef de l'État Paul Biya.

Le chèque de 100 millions francs CFA qui sera payé par le marocain Société camerounaise des banques ( SCB), a été remis au ministre camerounais de la Santé publique, par Haman Oumar le représentant du richissime milliardaire Baba Amadou Danpullo. Manaouda Malachie le ministre de la Santé publique, a dit toute la gratitude du gouvernement,, pour ce geste de magnanimité.

Rappelons que selon le magazine britannique Forbes spécialisé dans le classement et les enquêtes sur les fortunes, le Camerounais Baba Danpullo est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, avec une fortune de plus de 900 milliards francs CFA. Il est entre autres actionnaires à Nexttel ( téléphonie mobile), propriétaire d'immenses champs de thé.

Ce fonds spécial national qui a démarré avec un capital d'un milliard francs CFA offert ou ordonné ( il y règne une ambiguïté) par Paul Biya, est donc bien parti pour barrer la voie au Covid- 19.