CAMEROUN :: Mouroirs Concentrationnaires à Yaoundé :: CAMEROON

Alors que le coronavirus entre au stade 3 au Cameroun avec une négligence médicale totale du régime, nous pouvons dire que cette forme d'anéantissement improvisé par l'État prouve que la prison au Cameroun est en effet et hélas un camp de concentration.

Ces horreurs des camps de prisonniers au Cameroun devraient nous rappeler que le régime de Yaoundé est largement libre de faire ce qu'il veut dans son système judiciaire et pénal formel. Ce genre de mépris caractéristique pour la vie illustre parfaitement le concept des Nécropolitiques d'Achille Mbembe, où la souveraineté est le pouvoir de décider qui doit vivre et qui doit mourir.

Et cela est si dangereux parce que cette politique d'extermination expose également à mort les tonton macoutes zombifiés du régime dans ces prisons. Par conséquent, ces prisons pourraient être des alternatives aux exécutions de masse, mais elles constituent toujours un puissant outil d'élimination physique qui inclut également les gardiens de prison zombifiés du régime rendu superflu, ce qui en dit long sur le respect que cette dictature a pour la vie ordinaire.

La dure vérité, par conséquent, est que le terme «camps de concentration» s'applique ici parce qu'il fait référence à juste titre aux atrocités qui sont pertinentes pour les crimes commis contre des prisonniers politiques mis en cage publiquement par le régime de Yaoundé. Si la majorité des Camerounais n'avait pas passé des décennies à se détourner des horreurs du complexe carcéral-industriel, ils seraient beaucoup moins tolérants à la terreur qui se déroule actuellement.

Maintenant, nous devons lutter contre ces horreurs dans leur totalité.

Si nous ne le faisons pas, ces camps de prisonniers seront considérés comme une aberration, plutôt que comme la manifestation d'un système massif et ancré de mort, et qui est tout aussi ancré dans l'histoire et le présent de notre pays.

Ainsi, Imaginez donc ne serait-ce qu'un instant la pandémie du Coronavirus dans les mouroirs concentrationnaires du dictateur Paul BIYA au Cameroun.......Elle comblerait bien évidemment sa volonté d'éliminer en silence et complètement tous ces encombrants prisonniers politiques communément présentés comme des "prévaricateurs de la fortune publique" et autres "terroristes, séquestrés arbitrairement parfois depuis des décennies.

Mais est-ce également votre souhait profond??? NON

Alors ne restez plus insensible, sourd, muet voire aveugle devant cette abomination.

Exigeons collectivement la libération immédiate de tous les prisonniers politiques camerounais pour raisons humanitaires !!!

Le Comité de Libération des Prisonniers Politique

