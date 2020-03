Coronavirus au Cameroun - Le grand bêtisier : Mouelle Kombi, Mon Chan à tout prix :: CAMEROON

Alors que le Cameroun venait d’enregistrer ses premiers cas de contamination, le Minsep a annoncé à la Caf que le Cameroun pouvait, malgré tout, accueillir la compétition.

Organiser le Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football à tout prix et à tous les prix. Voilà l’idée qui semblait obséder le ministre des Sports et de l’Education physique avant le report de cette compétition acté par la Confédération africaine de football (Caf) le 17 mars dernier. Pourtant, suite à la déclaration du Covid-19 comme une pandémie mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) le 11 mars de l’année en cours, la Caf avait déjà décidé d’un report (sans préciser les dates) de ses rencontres internationales. Il s’agit des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2021 initialement prévues du 25 au 31 mars de cette année, des matches de qualification (prévus du 20 au 29 mars) pour le mondial féminin U-20 et ceux de la Can féminine qui devaient se disputer du 8 au 14 avril prochain.

Pour le Chan devant se disputer du 04 au 25 avril 2020, voyant la maladie se répandre sur le continent, l’instance faîtière du football continental a déployé sa commission médicale au Cameroun les 14 et 15 mars avec pour but d’évaluer l’ensemble des mesures de prévention prises par le comité d’organisation. Au mépris de la menace qui allait peser sur la santé des délégations étrangères et de la population camerounaise, Narcisse Mouelle Kombi a saisi la Caf le jour de l’arrivée de la commission médicale.

Dans une lettre, il affirme que « les autorités camerounaises ont pris diverses mesures de riposte et mis en oeuvre un plan efficace et de lutte contre cette pandémie ». Les premiers cas de contamination étaient pourtant déjà signalés au Cameroun.

Dans son désir obsessionnel, il va vite en besogne en affirmant « qu’aucune mesure de fermeture des frontières n’a été prise ». Il écrit aussi que «le Cocan n’exclut pas les délégations venant de pays non-africains, spécifiquement de l’Europe pour les nécessités de bonne organisation du Chan». Au même moment en Europe, les gouvernements restreignaient les mouvements des populations et au Cameroun, quelques jours après, le Premier ministre annonçait la fermeture des frontières.

Le Coronavirus a finalement eu raison du soldat Mouelle Kombi le 17 mars 2020, jour où la Caf a statué sur le renvoi du Chan en précisant qu’elle « proposera les nouvelles dates potentielles en temps voulu et en fonction de l’amélioration de la situation ».