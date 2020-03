CAMEROUN :: Douala: La fille d’Achille Essome Moukouri confirme la mort de son père du COVID-19 :: CAMEROON

La cause de la mort d’Achille Essome Moukouri, annoncée en premier dans un tweet de l’ex-footballeur international camerounais, Patrick Mboma dont il était l’oncle, ne cesse d’alimenter la polémique. Dans un post publié sur sa page Facebook dans la soirée d'hier(23 mars 2020, Ndlr), Kalinka Essome Moukouri confirme les causes du décès de son père et appelle les Camerounais à faire attention à la pandémie.

« Mon père Achille Essome Moukouri s’est éteint ce matin à 5h 15, victime du coronavirus », pouvons nous lire dans le post hommage de Kalinda Essome Moukouri, la fille d'Achille Essome Moukouri décédé le 23 mars 2020 à l'hôpital Laquintinie.

Elle précise dans son post que son père « est mort et enterré le même jour à 19h. Nous n’avons même pas pu te dire au revoir dignement car mesures sanitaires obligent ». Et de rappeler que « le coronavirus est réel et tue. Ce n’est pas un mythe. Faites attention à vous ! ».

Dans une déclaration de la CRTV publiée sur sa page officielle Facebook et attribuée au Pr Louis Richard Njock, la Crtv dans la journée d'hier avait contredit la version de Patrice Mboma en affirmant que « M. Achille Essome Moukouri n’a pas été testé au Covid-19. Il souffrait d’insuffisance cardiaque et de diabète ». Des « allégations » de la Crtv rejetées plus tard par le directeur de l’hôpital Laquintinie dans un démenti formel où il affirme que « seul le point focal pour la région du Littoral est habileté à se prononcer sur les informations relatives au coronavirus ».

Interrogé au journal de 20h30 de la CRTV, le Dr Georges Alain Etoundi Mballa, directeur de la lutte contre la Maladie, a affirmé hier soir «qu’il n’y a pas encore de morts du Covid-19 au Cameroun».

Controverse: "Au Cameroun, en plein Douala, cité historiquement très chrétienne, on enterre déjà les gens moins de 24h après leur décès dont on s'échine pourtant à convaincre qu'il n'est pas lié au Coronavirus." s'indigne le journaliste Alex Gustave Azebaze dans son récent post sur sa page facebook.